Oggi 23 novembre 2026 è l’ultimo giorno del taglio nazionale dell’accisa sul gasolio usato come carburante previsto dal decreto dei ministeri dell’Economia e dell’Ambiente. Senza un nuovo intervento, dal 24 novembre torna l’aliquota ordinaria anche per il prodotto destinato ai distributori del Friuli-Venezia Giulia. La differenza è di quattro centesimi al litro, al netto dell’IVA, ma non comporta necessariamente un aumento immediato e identico alla pompa.

Il provvedimento ha fissato l’aliquota ridotta a 632,90 euro per mille litri dal 10 al 23 novembre. Per proseguire oltre questa data occorrerebbe un nuovo provvedimento.

La differenza fiscale e il prezzo alla pompa

L’accisa è un’imposta applicata ai carburanti. Come indica la circolare di Confetra sulla riduzione, l’aliquota ordinaria di riferimento è di 672,90 euro per mille litri: rispetto a quella temporanea, la differenza è di quattro centesimi al litro.

Considerando anche l’IVA al 22%, la differenza fiscale teorica sale a 4,88 centesimi al litro. A parità di tutte le altre componenti del prezzo e ipotizzando che la variazione sia trasferita integralmente al consumatore, un rifornimento di 50 litri costerebbe 2,44 euro in più. È un calcolo illustrativo, non una previsione del prezzo alla pompa.

Il prezzo finale dipende anche dalle quotazioni del carburante, dai costi e dalle scelte commerciali dei singoli operatori. Inoltre, l’accisa riguarda l’immissione in consumo del prodotto: tempi e modalità con cui una variazione fiscale si riflette sui listini possono differire tra impianti. I prezzi comunicati dai gestori sono consultabili attraverso Osservaprezzi Carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il contributo regionale resta una misura distinta

La scadenza riguarda una misura nazionale sul gasolio per autotrazione. È distinta dal contributo regionale per l’acquisto di carburanti, previsto per i residenti che soddisfano i requisiti indicati dalla Regione. La fine del taglio nazionale non equivale, di per sé, alla cancellazione del contributo regionale.

La Regione indica che il QR-code per accedere al contributo può essere richiesto tramite l’app QRfvg Carburanti o il portale Agile FVG; è possibile anche rivolgersi agli uffici regionali per le relazioni con il pubblico, previo appuntamento. L’area di contribuzione dipende dal Comune di residenza.

Perché la riduzione è temporanea

Il decreto nazionale interviene sull’accisa del gasolio usato come carburante e non modifica quella sulla benzina. La riduzione è finanziata con una quota delle maggiori entrate IVA legate all’aumento del prezzo internazionale del petrolio: è il meccanismo delle cosiddette accise mobili.

Per il periodo successivo al 23 novembre, un’eventuale prosecuzione dello sconto richiederebbe un nuovo provvedimento. In sua assenza, chi acquista gasolio potrà confrontare i prezzi praticati dai distributori e considerare l’eventuale contributo regionale spettante.

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