La pista di pattinaggio sul ghiaccio aprirà a Cividale del Friuli sabato 5 dicembre in Foro Giulio Cesare e resterà allestita fino al 6 gennaio 2027. Il programma comunale “Cividale Christmas – Tre piazze, un Natale” coinvolge anche piazza Paolo Diacono, con l’accensione dell’albero l’8 dicembre, e piazza Duomo, dove è prevista la festa di Capodanno. Il programma diffuso dal Comune comprende inoltre mercatini, concerti e iniziative per famiglie.

Pista e mercatini in Foro Giulio Cesare

L’area, chiamata “Piazza Allegria”, ospiterà la pista e casette natalizie con idee regalo e prodotti artigianali. L’inaugurazione è prevista alle 17 del 5 dicembre, con un’esibizione di Carlotta Cavasin. Nello stesso luogo il Mercatino di Natale è annunciato dal 5 dicembre al 6 gennaio.

L’albero e gli appuntamenti in piazza Paolo Diacono

Dall’8 dicembre piazza Paolo Diacono diventerà “Piazza Meraviglia”, con casette, luminarie tridimensionali e l’albero. L’accensione è in programma alle 16.30, accompagnata dalla band Penelope e i Diabolici Toupè. Il Mercatino delle Scuole è previsto nei fine settimana del 5, 12 e 19 dicembre.

Il 20 dicembre alle 15.30 è annunciato l’arrivo di Babbo Natale. Tra gli altri appuntamenti in calendario figurano il 51° Concerto di Natale del CAI l’8 dicembre, il concerto natalizio organizzato dal Mittelfest il 19 e il Concerto Bandistico di Natale nella chiesa di San Francesco il 20. Dal 4 al 6 dicembre il Teatro Adelaide Ristori ospiterà inoltre lo spettacolo “Le Musiche di un An”, organizzato da Anbaradan.

Il 12 dicembre si svolgerà nel pomeriggio “La camminata dei Babbi”, passeggiata solidale accompagnata dal Corpo Bandistico Musicale “Città di Cividale”. Il 12 e 13 dicembre, nel Curtil di Firmine, è previsto il Civi Design XMas Market. Tra le iniziative legate alla tradizione sono annunciati il Presepe delle Orsoline, visitabile negli orari di apertura del monastero, il presepe in via Monastero Maggiore curato dall’Associazione Culturale Borgo Brossana e quello di Grupignano, nell’ex scuola dell’infanzia. Il Presepe sul Natisone, curato da ASD Manta Sub, sarà inaugurato il 24 dicembre alle 19.30.

Capodanno in piazza Duomo

Nella notte tra il 31 dicembre 2026 e il 1° gennaio 2027 piazza Duomo ospiterà “Piazza Spettacolo”: il format “2000 in Spinta” è previsto dalle 22.30 all’una. Nel centro storico sono annunciati anche spettacoli itineranti, zampognari e cori gospel.

L’assessore al Turismo ed Eventi Giuseppe Ruolo ha riferito che gli allestimenti inizieranno il 27 novembre, dopo la conclusione delle riprese di un film in corso in città. Il programma comunale non indica gli orari quotidiani né le tariffe della pista.

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