Dal 30 novembre 2026 il CUP e il punto prelievi di Cividale del Friuli saranno operativi nella nuova Casa della Comunità. Per i prelievi è annunciata una capacità di 100 prestazioni al giorno, oltre alle urgenze, con accesso libero dalle 9 alle 10.30. Il CUP avrà cinque sportelli, uno dedicato alle persone con disabilità. L’avvio è stato comunicato da ASUFC, secondo quanto riportato il 22 novembre.

Orari e informazioni sulla sede

La fascia di accesso libero indicata riguarda il punto prelievi; le informazioni disponibili non specificano gli orari del CUP né le modalità di accesso ai suoi sportelli. La scheda CUP di ASUFC, aggiornata il 13 aprile 2026, indica per Cividale la sede di via Carraria 29, ma non chiarisce se l’indirizzo corrisponda alla nuova Casa della Comunità. Per chi deve recarsi ai servizi, resta quindi da considerare questa differenza tra le informazioni pubblicate.

La struttura è ancora in completamento

Il trasferimento di CUP e prelievi aggiunge due servizi all’attività della nuova sede. Secondo quanto riportato nell’annuncio, il completamento della struttura proseguirà con l’arrivo di radiologia e chirurgia ambulatoriale; non sono indicate date per l’attivazione di questi servizi.

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