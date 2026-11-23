L’Udinese ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Bologna, nella 12ª giornata di Serie A: al vantaggio di Nadir Zortea ha risposto Nicolò Zaniolo nella ripresa. Per i bianconeri è il primo punto della gestione di Paolo Zanetti; il Bologna interrompe una serie di quattro vittorie consecutive. Nel resoconto della partita pubblicato dall’Udinese, Zaniolo è descritto mentre recupera palla e firma il pareggio.

Le occasioni e il pareggio

Nel primo tempo Skorupski ha respinto le conclusioni di Zaniolo e Lovric. Il Bologna ha risposto con Bernardeschi e Odgaard; poco prima dell’intervallo Zortea ha trovato la rete sugli sviluppi di un pallone messo in area da Theate.

Nella ripresa i rossoblù hanno costruito altre occasioni, ma l’Udinese ha trovato il pareggio con Zaniolo. La cronaca e gli highlights di Sky Sport attribuiscono la rete a un errore di Zortea. Nel finale il Bologna ha cercato il nuovo vantaggio, senza cambiare il risultato.

Il primo punto della gestione Zanetti

Il pareggio interrompe la serie positiva del Bologna e dà all’Udinese il primo risultato utile dall’arrivo di Zanetti in panchina. I friulani salgono a sei punti, secondo il tabellino pubblicato dal club.

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