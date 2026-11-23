Nel 2026 i raccolti di miele in Friuli Venezia Giulia sono stati stimati tra 20 e 25 chili per alveare, ma il prodotto fatica a trovare mercato. La stima, riferita dal presidente del Consorzio Apicoltori di Udine Marco Felettig e ripresa nel servizio della Tgr Fvg sull’annata apistica, descrive una produzione giudicata discreta, non l’andamento delle vendite o dei ricavi.

La stagione è stata disomogenea: acero e tiglio hanno dato risultati soddisfacenti nelle Valli del Natisone, mentre piogge e siccità hanno frenato altri raccolti. Gli apicoltori segnalano anche costi in aumento e difficoltà a collocare il miele.

Il mercato preoccupa il settore

Il tema è stato al centro del confronto tenuto il 20 novembre al Castello di Villalta, a Fagagna, nell’ambito delle iniziative per i 60 anni del Consorzio Apicoltori della provincia di Udine. L’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier ha attribuito alle importazioni vendute a prezzi bassi una pressione sulla sostenibilità economica delle imprese apistiche. La sua dichiarazione è riportata nel resoconto della Regione sul confronto di Fagagna.

Per inquadrare le dimensioni del comparto, la Regione registra 38.193 alveari denunciati nel 2025, distribuiti in 4.377 apiari. Un comunicato del Consiglio regionale dello stesso anno indicava circa 1.800 apicoltori: sono dati riferiti al settore nel 2025, distinti dalla stima dei raccolti 2026.

Le regole Ue sulle miscele sono già applicabili

Dal 14 giugno 2026 si applicano le nuove regole europee sull’etichettatura del miele: per le miscele, i Paesi d’origine devono essere indicati in ordine decrescente e va riportata la quota percentuale di ciascuna origine, secondo quanto previsto dalla direttiva Ue 2024/1438. Le confezioni già immesse sul mercato o etichettate secondo le regole precedenti possono essere vendute fino a esaurimento delle scorte. La maggiore trasparenza sull’origine non elimina, da sola, le difficoltà di vendita segnalate dai produttori.

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