La Giunta regionale ha approvato un bando Fesr per la transizione verso l’economia circolare nel settore manifatturiero, con una dotazione iniziale di 3,5 milioni di euro. Le domande potranno essere presentate da martedì 15 dicembre 2026 a giovedì 15 aprile 2027.

L’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, ha indicato l’obiettivo del bando: “Accompagnare le imprese manifatturiere in un percorso di innovazione che coniughi competitività, sostenibilità ambientale e uso efficiente delle risorse, sostenendo investimenti capaci di rendere i processi produttivi più moderni e circolari”.

Bini ha aggiunto: “Con questo intervento – ha continuato Bini – vogliamo offrire alle piccole e medie imprese un sostegno concreto per ripensare i propri processi produttivi, investire in tecnologie più efficienti e valorizzare le risorse disponibili. La transizione verso l’economia circolare rappresenta un’opportunità anche sul piano della competitività: ridurre gli sprechi, ottimizzare l’impiego delle materie prime e allungare la vita dei prodotti significa costruire un sistema produttivo più resiliente e capace di affrontare le sfide del mercato”.

L’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha sottolineato il ruolo delle risorse europee nell’accompagnare le imprese verso modelli produttivi più sostenibili. Ha dichiarato: “L’utilizzo efficace delle risorse europee ci consente di accompagnare il sistema economico regionale verso modelli di sviluppo sempre più sostenibili – ha sottolineato l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli -. Con una dotazione iniziale di 3,5 milioni di euro mettiamo a disposizione delle imprese manifatturiere uno strumento concreto per investire nell’innovazione ambientale, migliorare l’efficienza dei processi e contribuire alla diffusione di un’economia rigenerativa, in linea con gli obiettivi della programmazione europea”.

Il bando finanzia i processi circolari delle Pmi manifatturiere

Il bando, gestito dal Servizio industria e artigianato della Direzione centrale Attività produttive e turismo, è rivolto alle Pmi del settore manifatturiero. Finanzia interventi sul ciclo produttivo interno all’impresa, comprese soluzioni organizzative e tecnologiche, di progettazione ed ecodesign.

Gli interventi possono riguardare tre ambiti: razionalizzare l’utilizzo delle materie prime, riducendo i consumi, l’impiego di materie prime critiche e gli imballaggi e valorizzando i sottoprodotti; allungare il ciclo di vita dei prodotti, contrastando l’obsolescenza programmata e promuovendo il riutilizzo, la rigenerazione e la riparazione dei prodotti usati; impiegare nei processi produttivi materie prime secondarie e materiali che hanno cessato di essere qualificati come rifiuti.

Spese ammissibili e soglie minime per accedere al contributo

Tra le spese ammissibili figurano impianti, macchinari, attrezzature e hardware più avanzati ed efficienti, anche usati o ricondizionati e in leasing; licenze software e brevetti; interventi edili strettamente funzionali all’installazione dei beni strumentali; servizi di consulenza specializzata e servizi complementari necessari alla realizzazione dei progetti.

Ogni progetto dovrà prevedere obbligatoriamente un investimento in beni materiali. La spesa ammissibile minima è di 20mila euro per le micro e piccole imprese e di 50mila euro per le medie imprese. Il contributo massimo concedibile a ciascuna impresa potrà raggiungere i 300mila euro.

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