La proposta di bilancio regionale per il 2027 prevede 575,94 milioni di euro per infrastrutture e territorio in Friuli-Venezia Giulia. L’assessora regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha illustrato le principali poste della proposta, nella versione depositata, relative alla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio. La manovra, ha affermato, «La proposta di bilancio regionale per il 2027, con risorse complessive pari a 575,94 milioni di euro per le infrastrutture e il territorio, conferma e consolida gli investimenti destinati a questi settori, garantendo continuità agli impegni assunti negli ultimi anni e assicurando risorse fondamentali per la mobilità, le politiche abitative, la rigenerazione urbana, l’edilizia scolastica, le opere pubbliche e la sicurezza della rete viaria. È una programmazione che accompagna la crescita dell’economia regionale e risponde alle esigenze delle comunità, con particolare attenzione alla qualità dei servizi, alla sicurezza e alla valorizzazione dei territori».

«Il dato più importante – sottolinea Amirante – è la capacità di mantenere una programmazione degli investimenti che dia continuità agli interventi e risposte ai territori. La Regione prosegue nel rafforzamento delle infrastrutture e dei servizi, sostenendo contemporaneamente il diritto alla mobilità, l’accesso alla casa, la sicurezza degli edifici scolastici e la manutenzione del patrimonio pubblico. Sono ambiti strettamente collegati, che incidono sulla competitività del Friuli Venezia Giulia e sulla qualità della vita dei cittadini».

Trasporto pubblico locale, 255,71 milioni nel 2027

La macrovoce del trasporto pubblico locale ammonta a 255,71 milioni di euro nel 2027. Sono confermate le principali risorse per i contratti di servizio con Trenitalia, la gestione della ferrovia Udine-Cividale, il trasporto su gomma, i servizi marittimi e i collegamenti in continuità territoriale.

Sono rafforzate le agevolazioni tariffarie per studenti, persone con disabilità, cittadini con più di 65 anni e altre categorie di beneficiari, con risorse superiori a 15 milioni di euro. È confermato anche il contributo di 50mila euro per i servizi taxi e noleggio con conducente nelle ore notturne.

Per Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 sono previsti oltre 1,8 milioni di euro per facilitazioni di trasporto, con l’obiettivo di favorire l’accessibilità agli eventi e sostenere la mobilità dei visitatori. La Regione conferma inoltre 5,9 milioni di euro per il servizio di scuolabus dei Comuni.

«Il trasporto pubblico – evidenzia Amirante – rappresenta uno degli strumenti principali per garantire il diritto alla mobilità e la coesione territoriale. La conferma dei contratti di servizio e il rafforzamento delle agevolazioni tariffarie permettono di sostenere le famiglie e le categorie che utilizzano quotidianamente autobus e treni. Pordenone Capitale della Cultura costituisce inoltre un’occasione importante per promuovere forme di mobilità accessibili e integrate».

La proposta conferma il sostegno allo sviluppo del sistema logistico regionale, con 10 milioni di euro per il 2027; la macrovoce complessiva della logistica ammonta a 14,55 milioni. Per mitigare gli effetti delle interruzioni ferroviarie dovute ai lavori sulla rete di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) è previsto uno stanziamento di 1,5 milioni di euro.

Per la mobilità ciclistica sono stanziati 670mila euro nel 2027. Nell’ambito della motorizzazione civile è previsto il raddoppio delle risorse per il conseguimento delle carte di qualificazione del conducente, a sostegno della professionalità degli operatori dell’autotrasporto.

Casa ed efficienza energetica, fondi per alloggi e ristrutturazioni

La manovra destina risorse alle politiche abitative previste dalla nuova legge regionale 6/2026. È confermato il sostegno alle diverse misure per l’abitare e alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (Ater), con risorse per la manutenzione, il riatto e l’efficientamento energetico degli alloggi di edilizia sovvenzionata, anche in coordinamento con la misura REPowerEU M7. La ripartizione terrà conto delle priorità e delle esigenze dei territori, anche sulla base degli esiti dei Tavoli territoriali.

«La casa rappresenta uno dei principali fattori di stabilità sociale e di attrattività dei territori – osserva Amirante -. Con questa programmazione rafforziamo gli strumenti a disposizione delle politiche abitative, sostenendo il recupero e la riqualificazione del patrimonio esistente. Il coinvolgimento dei territori attraverso i Tavoli territoriali consentirà di orientare le risorse verso le esigenze effettive delle comunità, valorizzando le diverse specificità locali».

Un altro capitolo riguarda il sostegno a cittadini, imprese e condomini per interventi di efficientamento e risparmio energetico e di ristrutturazione edilizia previsti dalla legge regionale 8/2025.

Gli stanziamenti per il 2027 contribuiscono a dare copertura alle domande pervenute fino al 15 settembre 2026 per la realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. È confermato anche il sostegno agli altri bandi aperti; modalità e tempistiche potranno essere rivalutate alla luce di eventuali nuove disposizioni statali sull’efficientamento energetico.

«L’efficientamento del patrimonio edilizio – sottolinea l’assessore – risponde a una duplice esigenza: ridurre i consumi energetici e sostenere gli investimenti delle famiglie e delle imprese. La continuità delle misure regionali permette di accompagnare interventi che migliorano la qualità degli edifici e contribuiscono a contenere i costi energetici».

Edilizia scolastica e pianificazione: fondi per scuole e Comuni

Per l’edilizia scolastica sono previste risorse a sostegno degli interventi nelle scuole pubbliche e paritarie, dagli asili nido al sistema universitario, di competenza dei Comuni e delle Province. La programmazione conferma l’attenzione alla manutenzione, alla riqualificazione e all’adeguamento delle strutture, per garantire ambienti sicuri, funzionali e adeguati alle esigenze della comunità educativa.

«Investire negli edifici scolastici vuol dire investire direttamente nelle nuove generazioni – afferma Amirante -. La sicurezza, l’adeguatezza e la qualità degli spazi destinati all’istruzione sono condizioni fondamentali per garantire servizi educativi moderni e rispondenti alle necessità degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico».

Sono inoltre confermati 2 milioni di euro per coprire i quadri economici degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Per accompagnare le amministrazioni comunali nell’adeguamento al Piano di governo del territorio è previsto uno stanziamento di un milione di euro per il 2027.

«La pianificazione territoriale – sottolinea Amirante – deve essere uno strumento di sviluppo e non soltanto di regolazione. Accompagnare i Comuni permette di favorire una gestione più consapevole del territorio, sostenere la capacità di programmare gli interventi e creare condizioni favorevoli per gli investimenti».

Viabilità regionale, 57,34 milioni per la rete provinciale

Per il 2027 la proposta conferma 57,34 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale. A FVG Strade sono assegnati 36,5 milioni di euro, destinati al funzionamento, alla manutenzione e agli investimenti sulla rete di competenza. È rafforzato anche il sostegno ai Comuni per la messa in sicurezza di ponti e viadotti, la riqualificazione delle traverse urbane e la manutenzione della viabilità in occasione di eventi di rilievo nazionale e internazionale.

Tra gli interventi strategici c’è la realizzazione del ponte sul Meduna, per cui la proposta prevede un ulteriore milione di euro nel 2027. «Gli approfondimenti progettuali relativi sia agli svincoli sia al ponte, unitamente all’aumento dei prezzi dei materiali, hanno determinato un incremento complessivo dei costi dell’intervento – precisa Amirante -. La Regione ha pertanto previsto ulteriori risorse per il 2027, con l’obiettivo di contribuire alla necessaria copertura finanziaria e dare continuità al percorso di realizzazione di un’opera strategica per la viabilità del territorio».

«La sicurezza della rete stradale rimane una priorità permanente – aggiunge l’assessore -. Le risorse destinate alle Province, a FVG Strade e ai Comuni consentono di programmare manutenzioni e interventi strutturali, con particolare attenzione a ponti, viadotti e collegamenti strategici».

La manovra stanzia inoltre risorse per valorizzare il patrimonio naturale regionale e tutelare gli alberi monumentali e di pregio, attraverso interventi di conservazione e valorizzazione di questo patrimonio ambientale.

«Il bilancio 2027 – conclude Amirante – conferma la volontà della Regione di investire nelle infrastrutture e nei servizi per il futuro del Friuli Venezia Giulia. La mobilità, la casa, le scuole, la sicurezza stradale e la qualità del territorio sono componenti di un’unica strategia di crescita. Il nostro obiettivo è assicurare continuità agli interventi già avviati e accompagnare nuove opportunità di sviluppo, mantenendo al centro le esigenze dei cittadini e delle comunità locali».

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