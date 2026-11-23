Controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli nel Cividalese e nei comuni vicini: i resoconti riferiscono denunce per guida in stato di ebbrezza, ricettazione e furto, oltre a patenti ritirate e veicoli sequestrati. Secondo il dispaccio ANSA sui controlli, un uomo è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato sorpreso alla guida di un’auto rubata, poi restituita.

Controlli stradali e patenti ritirate

FriuliOggi riferisce che sette automobilisti sono stati trovati alla guida dopo aver bevuto. Tra i casi descritti dal resoconto ci sono conducenti con valori alcolemici superiori a 2 grammi per litro; per alcuni sono stati disposti il ritiro della patente e la denuncia. ANSA riferisce diverse denunce per guida in stato di ebbrezza, senza indicare un totale.

Nel corso dei controlli, un 38enne di Torreano è stato fermato alla guida con patente revocata e senza assicurazione: secondo i resoconti, l’auto è stata sequestrata ai fini della confisca. FriuliOggi riferisce anche di un conducente che non si è fermato all’alt ed è stato raggiunto dopo un breve inseguimento; gli è stata contestata una violazione amministrativa.

Un’auto rubata e un furto al supermercato

Per il caso di ricettazione, ANSA riferisce che il conducente, residente nel Cividalese, è stato denunciato e che il veicolo rubato è stato restituito al proprietario. Un’altra denuncia, per furto aggravato, riguarda un uomo trovato in un supermercato del Cividalese con merce e strumenti per rimuovere i dispositivi antitaccheggio.

I resoconti collocano i controlli negli ultimi giorni, ma non precisano le date. Le denunce riportate riguardano contestazioni e non equivalgono a condanne.

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