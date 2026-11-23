La Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo con l’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per sostenere gli alunni con disabilità delle scuole paritarie nell’anno scolastico 2026/2027. Lo stanziamento è di 1 milione e 50mila euro e gli interventi riguarderanno 187 istituzioni scolastiche. Il provvedimento è rivolto agli alunni con disabilità certificata o in fase di certificazione, in scuole paritarie di ogni ordine e grado. La delibera è stata presentata il 20 novembre 2026 dall’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen e approvata di concerto con l’assessore alla Salute, politiche sociali e disabilità Riccardo Riccardi.

«Con uno stanziamento di 1 milione e 50mila euro rafforziamo gli interventi a favore degli alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie del Friuli Venezia Giulia. Destiniamo 750mila euro alle scuole dell’infanzia e 300mila euro alle primarie e secondarie, per potenziare il sostegno educativo e favorire percorsi di apprendimento adeguati alle esigenze degli studenti, con particolare attenzione anche all’individuazione precoce delle difficoltà». Lo ha affermato Rosolen commentando la delibera.

«Con questa misura – ha spiegato Rosolen – proseguiamo il percorso già avviato nelle scuole statali attraverso il Pacchetto scuola, estendendo il sostegno regionale anche al sistema paritario. L’obiettivo è rafforzare le opportunità educative e consentire agli istituti di rispondere in maniera più efficace ai bisogni degli alunni e delle loro famiglie».

Le risorse riguardano 157 scuole dell’infanzia e 30 scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Gli istituti sono stati individuati sulla base del monitoraggio condotto dall’Ufficio scolastico regionale.

Sostegno, formazione e interventi nelle scuole paritarie

Per le scuole primarie e secondarie sono destinati 300mila euro, che consentiranno di aumentare le ore del personale dedicato al sostegno e rafforzare le attività educativo-didattiche previste nei Piani educativi individualizzati. L’attenzione sarà rivolta agli ambiti della comunicazione, dell’autonomia e degli apprendimenti.

Alle scuole dell’infanzia andranno 750mila euro. Oltre a potenziare il personale di supporto educativo, le risorse finanzieranno la formazione degli insegnanti per riconoscere precocemente i bisogni educativi speciali e interventi preventivi a favore dei bambini con difficoltà o disturbi dell’apprendimento.

Criteri di ripartizione e rendicontazione entro settembre 2027

Per le scuole dell’infanzia la ripartizione considera con uguale peso il numero degli iscritti, delle sezioni attivate e dei bambini con disabilità. Per primarie e secondarie, invece, il finanziamento è commisurato al numero dichiarato degli alunni con disabilità.

Gli interventi saranno realizzati in raccordo con il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (Glir). Ogni istituto beneficiario gestirà direttamente le risorse assegnate e dovrà rendicontare le spese sostenute entro il 30 settembre 2027.

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