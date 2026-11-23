Economia & Lavoro
Lavoro femminile in Fvg, la UIL chiede più trasparenza salariale
In vista del 25 novembre, la UIL Fvg chiede trasparenza sulle retribuzioni, servizi di cura e occupazione stabile. I divari del 20% e del 10% sono dichiarazioni sindacali senza metodologia indicata
Più trasparenza salariale, controlli contro le discriminazioni, servizi per l’infanzia e la non autosufficienza e occupazione stabile: sono le richieste avanzate dalla UIL del Friuli Venezia Giulia in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. La posizione della segretaria regionale e coordinatrice per le Pari opportunità, Valentina Amati, e del segretario generale Matteo Zorn è riportata in un articolo pubblicato il 22 novembre.
Amati collega l’autonomia economica alla possibilità di contrastare la violenza di genere e sostiene che un impiego stabile non garantisca sempre un reddito sufficiente all’indipendenza. La UIL chiede di dare attuazione alla trasparenza retributiva, rafforzare i controlli sulle discriminazioni e ridurre precarietà e carichi di cura che, secondo il sindacato, ricadono ancora soprattutto sulle donne.
I divari indicati dal sindacato
Amati indica in circa il 20% il divario retributivo medio tra uomini e donne in Friuli Venezia Giulia. Zorn cita un divario occupazionale attorno al 10%. Le percentuali sono attribuite ai rappresentanti della UIL: la dichiarazione riportata non specifica il periodo di riferimento, la definizione degli indicatori, la fonte statistica o il metodo di calcolo. Non è quindi possibile ricostruire da questi elementi come siano state ottenute o confrontarle con altre rilevazioni.
Zorn afferma inoltre che negli ultimi anni la componente femminile ha trainato la crescita dell’occupazione regionale, ma descrive una parte degli impieghi come temporanea, intermittente o part-time. Attribuisce la fragilità lavorativa anche alla distribuzione dei compiti di cura di figli e anziani.
Contributi regionali: a chi sono rivolti e quali misure risultano attive
Tra le iniziative del 2026, Amati menziona il sostegno alle piccole e medie imprese per ottenere o mantenere certificazioni, compresa quella sulla parità di genere, nell’ambito della legge regionale 10 del 2025. La Regione ha previsto un contributo per le PMI con sede legale o operativa in Fvg; tuttavia, alla data del 22 novembre 2026, la linea risulta con risorse esaurite e le domande non istruite per mancanza di fondi sono state indicate in un decreto del 10 novembre. La finestra per presentare le domande si era chiusa il 25 giugno. I requisiti e i dettagli della misura sono consultabili nella scheda regionale sui contributi per le certificazioni delle imprese.
La UIL cita anche tavoli avviati a Udine con la Commissione regionale per le Pari opportunità e il bando regionale 2026 da 100mila euro. L’avviso ufficiale destina le risorse a progetti di Comuni, singoli o associati, per promuovere uguaglianza, partecipazione paritaria e contrasto agli stereotipi; le associazioni possono partecipare attraverso partenariati. Le domande sono aperte dal 2 novembre al 15 dicembre 2026. La pagina regionale del bando per la parità di genere riporta beneficiari, importi massimi e modalità di presentazione.
Tra gli altri ambiti indicati dal sindacato figurano la contrattazione aziendale, il welfare e la conciliazione tra vita e lavoro. La dichiarazione non fornisce scadenze o risultati conseguiti per queste attività. Il prossimo passaggio concreto documentato è la scadenza del bando regionale, fissata al 15 dicembre.
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