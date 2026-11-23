Una donna è morta e tre minori sono rimasti feriti dopo che un’auto è uscita di strada e si è ribaltata in via Vittorio Emanuele, a Prata di Pordenone. L’incidente è avvenuto attorno alle 11.15 di domenica 22 novembre 2026, secondo il primo resoconto di ANSA.

La conducente è morta nonostante i tentativi di rianimazione. Secondo la ricostruzione iniziale, l’auto è finita autonomamente fuori strada e si è capovolta. Le cause dell’uscita di carreggiata non sono state precisate: i carabinieri hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica.

I soccorsi e le condizioni dei minori

La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto un elicottero, un’automedica e due ambulanze. Nel bilancio iniziale diffuso da ANSA, uno dei minori era in condizioni critiche: è stato rianimato e stabilizzato sul posto, poi trasportato in elicottero all’ospedale di Udine in codice rosso. Gli altri due sono stati portati al pronto soccorso di Pordenone in codice giallo; secondo lo stesso resoconto, non erano in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Le informazioni sanitarie riportate si riferiscono al primo bilancio dei soccorsi.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook