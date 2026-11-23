Pordenone
Prata, auto fuori strada e si ribalta: muore una donna, tre minori feriti
Una donna è morta e tre minori sono rimasti feriti nell’incidente avvenuto il 22 novembre in via Vittorio Emanuele. Una persona minorenne era in condizioni critiche nel primo bilancio dei soccorsi.
Una donna è morta e tre minori sono rimasti feriti dopo che un’auto è uscita di strada e si è ribaltata in via Vittorio Emanuele, a Prata di Pordenone. L’incidente è avvenuto attorno alle 11.15 di domenica 22 novembre 2026, secondo il primo resoconto di ANSA.
La conducente è morta nonostante i tentativi di rianimazione. Secondo la ricostruzione iniziale, l’auto è finita autonomamente fuori strada e si è capovolta. Le cause dell’uscita di carreggiata non sono state precisate: i carabinieri hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica.
I soccorsi e le condizioni dei minori
La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto un elicottero, un’automedica e due ambulanze. Nel bilancio iniziale diffuso da ANSA, uno dei minori era in condizioni critiche: è stato rianimato e stabilizzato sul posto, poi trasportato in elicottero all’ospedale di Udine in codice rosso. Gli altri due sono stati portati al pronto soccorso di Pordenone in codice giallo; secondo lo stesso resoconto, non erano in pericolo di vita.
Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Le informazioni sanitarie riportate si riferiscono al primo bilancio dei soccorsi.
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