L’Italia maschile di sitting volley ha battuto la Slovenia 3-0 nella finale della Bronze Nations League, disputata il 22 novembre al Trieste Campus, e ha conquistato la promozione alla Silver per il 2027. I parziali sono stati 25-9, 25-18 e 25-15, come riporta il resoconto ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo. La vittoria assegna agli azzurri il ritorno nella seconda categoria della Nations League, dopo la retrocessione del 2025.

Quattro vittorie senza perdere set

La squadra guidata da Marcello Marchesi ha chiuso il torneo con quattro successi in altrettante partite e senza cedere set. Dopo aver battuto Kosovo, Estonia e Slovenia nel girone, l’Italia ha superato nuovamente la nazionale slovena nella finale per il titolo. Il resoconto del Comitato Italiano Paralimpico indica Davide Nadai come miglior realizzatore della finale, con 16 punti, e MVP del torneo.

Il traguardo annunciato alla vigilia

La promozione era l’obiettivo della nazionale per la manifestazione triestina, disputata dal 20 al 22 novembre. Prima del torneo, la presentazione della Bronze Nations League a Trieste indicava il ritorno in Silver come traguardo da raggiungere. Il successo in finale lo ha reso effettivo: la squadra italiana giocherà quindi nella Silver Nations League nel 2027, secondo il programma della competizione pubblicato da ParaVolley Europe.

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