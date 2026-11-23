Il Futurosa Trieste ha battuto l’A.S. Vicenza 81-79 in trasferta sabato 21 novembre, nella settima giornata del girone A di Serie A2 femminile. Per la squadra triestina è il primo successo dopo quello all’esordio, come riporta la cronaca con tabellino della Lega Basket Femminile.

Vicenza sorpassa nel terzo quarto, Trieste chiude avanti

Trieste ha iniziato con un primo quarto da 30-17 e ha raggiunto l’intervallo in vantaggio per 49-45. Vicenza è rientrata in partita e ha completato il sorpasso nel terzo periodo, chiuso sul 63-61 per le padrone di casa. Nell’ultimo quarto il Futurosa è tornato avanti con i canestri di Edwards e Olajide e ha resistito al tentativo di rimonta finale.

Le triestine arrivavano alla partita dopo quattro sconfitte consecutive seguite al successo all’esordio: il dato era riportato anche nella presentazione della gara pubblicata prima dell’incontro da Vicenzareport.

Edwards e Katshitshi hanno chiuso con 16 punti ciascuna. Per Vicenza, Sepp, Lalic e Zanetti ne hanno segnati 18 a testa.

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