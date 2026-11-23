Udine al centro del confronto europeo sulla cybersicurezza, con l’obiettivo di rafforzare la protezione delle piccole e medie imprese dagli attacchi informatici. Il Parco Tecnologico di via Jacopo Linussio ha ospitato il primo Policy Gate di EUROCYBER NEXUS, progetto finanziato dal programma Horizon Europe che punta a mettere in rete competenze, esperienze e strumenti per migliorare la sicurezza digitale delle aziende.

L’iniziativa, coordinata da Friuli Innovazione – TEC4I FVG, ha riunito rappresentanti di Italia, Finlandia, Romania e Bosnia-Erzegovina, insieme a istituzioni, ricercatori ed esponenti del mondo imprenditoriale del Friuli-Venezia Giulia.

Cybersicurezza delle PMI, la sfida parte da Udine

La crescente digitalizzazione delle attività produttive rende la sicurezza informatica una componente fondamentale della competitività aziendale. Proteggere dati, sistemi e infrastrutture significa non soltanto prevenire possibili attacchi, ma anche garantire la continuità operativa delle imprese.

È su queste esigenze che si concentra EUROCYBER NEXUS, attraverso un percorso di cooperazione internazionale destinato a favorire lo scambio di conoscenze e lo sviluppo di soluzioni condivise.

«La cybersecurity è oggi un fattore chiave per la competitività delle imprese e la sicurezza del territorio», ha sottolineato Fabrizio Rovatti, amministratore delegato di Friuli Innovazione – TEC4I FVG.

Secondo Rovatti, il Friuli-Venezia Giulia dispone già di competenze significative nel settore, ma occorre rafforzare i collegamenti tra i diversi soggetti coinvolti, rendendo più accessibili alle PMI servizi e tecnologie per la protezione digitale.

Dalla direttiva NIS2 alla ricerca: le competenze del Friuli-Venezia Giulia

Durante l’incontro sono state presentate alcune delle principali esperienze regionali nel campo della cybersicurezza.

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha approfondito il sostegno alle imprese nel quadro della direttiva europea NIS2, che introduce nuove disposizioni per rafforzare la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nei settori interessati dalla normativa.

L’Università di Udine ha illustrato le proprie attività di ricerca, che spaziano dal rilevamento delle anomalie informatiche alle comunicazioni quantistiche, mentre l’ITS Academy Alto Adriatico ha presentato i percorsi formativi dedicati alla preparazione di figure professionali specializzate.

Al confronto hanno partecipato anche DITEDI, Eurosystem e Confindustria Udine, portando il punto di vista del sistema produttivo e del settore dell’innovazione digitale.

Imprese e istituzioni insieme contro gli attacchi informatici

Uno degli aspetti centrali emersi riguarda la necessità di rendere più semplice l’accesso delle aziende alle competenze già disponibili sul territorio.

Ketty Segatti, direttrice dell’Unità operativa specialistica Ricerca, innovazione, Fondo sociale europeo plus e altri fondi comunitari della Regione, ha evidenziato come la sfida non consista esclusivamente nell’adeguamento agli obblighi normativi.

L’obiettivo è anche aiutare le PMI a riconoscere i rischi informatici, prevenirli e gestire eventuali incidenti, attraverso strumenti e servizi adeguati alle loro necessità.

Un concetto richiamato anche da Paolo Perucci, vicedirettore centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi della Regione, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra pubblica amministrazione e imprese per rafforzare la capacità di risposta agli attacchi e tutelare la sovranità digitale nazionale ed europea.

EUROCYBER NEXUS: una strategia comune per la sicurezza digitale

La giornata udinese ha rappresentato anche un primo momento di verifica delle attività del progetto europeo.

L’Advisory Board internazionale, coordinato da Friuli Innovazione, ha esaminato i risultati preliminari della mappatura delle competenze e delle risorse disponibili nei territori coinvolti, valutando anche il metodo utilizzato per raccogliere e confrontare le informazioni.

Questo lavoro servirà a individuare le priorità sulle quali concentrare le successive iniziative di cooperazione.

Nelle prossime fasi, i partner approfondiranno le buone pratiche già adottate nei rispettivi Paesi e lavoreranno alla definizione di strumenti per aiutare le piccole e medie imprese a prepararsi agli incidenti informatici.

Il percorso porterà alla costruzione di una tabella di marcia condivisa per la cooperazione e gli investimenti nella cybersecurity, con l’ambizione di trasformare il confronto europeo in opportunità concrete per i territori.

Per il Friuli-Venezia Giulia, l’iniziativa rappresenta quindi un’occasione per valorizzare il proprio ecosistema dell’innovazione e rafforzare il collegamento tra ricerca, formazione e mondo imprenditoriale.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di EUROCYBER NEXUS.

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