Eventi & Cultura
Premio Luchetta, a Trieste la chiusura tra minori online e parole di guerra
La 23ª edizione del Premio Luchetta si è conclusa il 22 novembre a Trieste con incontri sulla tutela dei minori online e sul linguaggio usato per raccontare le guerre.
La 23ª edizione del Premio giornalistico Luchetta si è conclusa domenica 22 novembre a Trieste, con una giornata dedicata alla tutela dei minori online e al linguaggio usato per raccontare le guerre. Il resoconto degli appuntamenti conclusivi è nella cronaca della giornata; il programma ufficiale della Fondazione Luchetta documenta incontri e partecipanti.
Il confronto sulla tutela dei minori online
Al Teatro Miela si è svolto “Bambini nella rete”, con Chiara Nardinocchi, vincitrice della sezione Stampa italiana per il lavoro sui baby influencer, Rosy Russo, presidente di Parole O_Stili, e il pediatra Giorgio Tamburlini. Il confronto ha riguardato l’esposizione dei bambini sul web e sui social e le responsabilità degli adulti che ne condividono i contenuti.
Nel servizio della Tgr Rai FVG sui temi dell’incontro, Tamburlini ha richiamato possibili ricadute dell’uso prolungato degli schermi su sonno, memoria e attenzione, oltre al tempo sottratto alla relazione con i genitori. Nardinocchi ha segnalato il rischio che i contenuti dei bambini diventino fonte di guadagno per gli adulti.
Il linguaggio con cui si raccontano le guerre
All’Antico Caffè San Marco Nico Piro ha presentato Disarmiamo le parole, volume dedicato al linguaggio della propaganda di guerra. Nel dialogo con Marco Damilano, presidente della giuria del Premio, e Beppe Giulietti, coordinatore nazionale di Articolo 21, Piro ha detto: «Dobbiamo tornare a chiamare le cose col loro nome». La scheda del libro sul sito dell’autore ne indica la pubblicazione per Fazi Editore.
Tra gli appuntamenti della mattina al Teatro Miela figuravano anche “A come Alì”, con l’autore Martin Poljšak e il protagonista Mudassar Ali, e la presentazione di Divieto di protestare di Annalisa Camilli. Secondo la scheda dell’autore, Disarmiamo le parole sarà in libreria dal 24 novembre.
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