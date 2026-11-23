La Regione Friuli Venezia Giulia si avvarrà dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (AsuFc) per le procedure di acquisto degli arredi del nuovo ospedale di Udine, in particolare per i lotti III e IV. Il 22 novembre la Giunta regionale ha approvato il rapporto di avvalimento: la Regione ha annunciato l’accordo e ne ha illustrato la ripartizione dei compiti.

È un passaggio organizzativo: non avvia le gare e non stabilisce quando arriveranno gli arredi. L’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari ha indicato tra gli obiettivi l’accelerazione degli acquisti senza rallentare le forniture necessarie al resto del Servizio sanitario regionale.

Il ruolo di AsuFc e della Centrale unica di committenza

Secondo la Regione, AsuFc concorrerà alla definizione degli atti di programmazione di competenza del soggetto aggregatore regionale. La stipula dei contratti resterà invece in capo al dirigente del Servizio Centrale unica di committenza e Provveditorato.

Gli oneri delle attività svolte da AsuFc nell’ambito dell’avvalimento saranno a carico dell’Azienda sanitaria. Le responsabilità delle singole fasi del ciclo di vita dei contratti, precisa la Regione, saranno definite nell’apposito rapporto tra le parti.

La collaborazione riguarda gli allestimenti interni del nuovo ospedale e comprende arredi sanitari e non sanitari. La Regione prevede di ripartire le procedure tra le strutture coinvolte, così da portare avanti in parallelo gli acquisti per il presidio udinese e quelli destinati al funzionamento del servizio sanitario regionale.

Il quadro degli acquisti centralizzati

L’accordo si inserisce nel quadro del Dpcm 11 febbraio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 aprile, che include gli arredi tra le categorie soggette al ricorso a Consip o ai soggetti aggregatori oltre le soglie previste. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, la soglia indicata per gli arredi è di 40.000 euro; le soglie sono calcolate sull’importo a base d’asta e, per le gare pluriennali, sull’intero periodo contrattuale. La guida di Consip sugli obblighi di acquisto e sulle relative soglie riepiloga le modalità applicabili.

La legge regionale 26/2014 consente alla Centrale unica di committenza e Provveditorato, nell’esercizio delle funzioni di soggetto aggregatore, di collaborare con altri soggetti competenti. La Giunta ha applicato questa possibilità alle esigenze di allestimento del nuovo ospedale, individuando AsuFc come struttura di supporto.

I prossimi passaggi

Il passaggio successivo sarà l’attivazione delle procedure di acquisto per i lotti interessati. La delibera, per come è descritta dalla Regione, non indica un calendario delle gare né date per la consegna degli arredi.

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