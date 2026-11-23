Antonio Garritani è il nuovo vicesindaco di Monfalcone. Il sindaco Luca Fasan gli ha affidato l’incarico dopo la rinuncia di Marta Calligaris, che resta in giunta e conserva le altre deleghe. La nomina e le motivazioni della rinuncia sono riportate nella ricostruzione della comunicazione del Comune.

Calligaris ha spiegato di voler lasciare la vicesindacatura per conciliare i nuovi impegni professionali nell’Azienda sanitaria con le responsabilità istituzionali. Mantiene la presidenza dell’Ambito socioassistenziale e le deleghe in materia sanitaria, di disabilità e di integrazione sociosanitaria.

Garritani torna alla vicesindacatura

Garritani conserva gli incarichi che già ricopriva, tra cui urbanistica, edilizia privata e affari generali. Era stato vicesindaco reggente da luglio 2024 ad aprile 2025. Fasan ha motivato la scelta con l’esperienza maturata dall’assessore e ha detto di voler «dare continuità» al percorso amministrativo della giunta.

La contestazione di Forza Italia

La nomina ha aperto un confronto nella maggioranza. Sandra Savino, segretaria regionale di Forza Italia, l’ha definita una decisione unilaterale e ha detto che il centrodestra a Monfalcone è «vicino alla deflagrazione», contestando il mancato coinvolgimento dei partiti della coalizione. Savino ha precisato che Forza Italia non mette in discussione le ragioni professionali e personali della rinuncia di Calligaris: la critica riguarda il metodo seguito per la nomina, come riferito da ANSA sulla dichiarazione di Savino.

Per ora il cambio riguarda la carica di vicesindaco: Calligaris rimane nell’esecutivo comunale e le deleghe indicate restano assegnate.

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