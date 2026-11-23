Da oggi 23 al 28 novembre 2026 alcuni treni regionali tra Venezia e Trieste e sulla direttrice Trieste-Cervignano-Udine-Tarvisio hanno tempi di viaggio più lunghi di due minuti. La modifica, indicata nell’avviso di RFI sulle corse interessate, è legata a lavori di manutenzione programmata tra le stazioni di Cervignano Aquileia Grado e San Giorgio di Nogaro.

Il cambiamento riguarda l’orario previsto, non un ritardo imprevisto: un arrivo programmato più tardi può ridurre il tempo disponibile per una coincidenza. I giorni della variazione non sono uguali per tutte le corse.

Una selezione degli arrivi modificati

La tabella riporta alcuni collegamenti indicati da RFI. Gli arrivi sono quelli previsti dopo la modifica; l’elenco non comprende tutti i treni interessati.

Treno Partenza Arrivo modificato Giorni della variazione RV 3455 Venezia Mestre, 5:49 Trieste Centrale, 7:46 23-28 novembre RV 3431 Venezia Santa Lucia, 6:39 Trieste Centrale, 8:46 23-28 novembre R 23002 Trieste Centrale, 6:45 Portogruaro Caorle, 7:56 23-28 novembre R 17127 Tarvisio Boscoverde, 6:40 Trieste Centrale, 9:10 23-28 novembre R 16045 Portogruaro Caorle, 5:27 Trieste Centrale, 6:44 28 novembre R 16641 Tarvisio Boscoverde, 15:48 Trieste Centrale, 18:10 28 novembre

Per i due treni nelle ultime righe la modifica è indicata soltanto per il 28 novembre. Nell’elenco di RFI figurano anche corse serali con periodi diversi.

Per il regionale veloce RV 3445, non incluso nella tabella, l’avviso presenta un’incongruenza tra l’orario di arrivo modificato e il posticipo dichiarato. Per questa corsa è opportuno controllare l’orario con Trenitalia.

Il precedente cantiere sulla Venezia-Trieste

Le nuove modifiche sono distinte dai bus sostitutivi previsti per il precedente cantiere sulla Venezia-Trieste. Quel programma di variazioni terminava alle 5 del 23 novembre e riguardava lavori tra Venezia Mestre e San Donà di Piave; il nuovo avviso riguarda invece la manutenzione tra Cervignano e San Giorgio di Nogaro.

Come controllare il viaggio

Trenitalia indica nel proprio avviso sui lavori programmati che i suoi canali di vendita sono aggiornati. Prima della partenza è utile verificare numero del treno, data, fermate e orari del proprio percorso, soprattutto se è previsto un cambio. RFI rimanda anche alle biglietterie e al personale di assistenza.

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