La Pallacanestro Trieste ospita la UNA Hotels Reggio Emilia sabato 21 novembre alle 20, nell’anticipo della nona giornata di Serie A. Dopo la sconfitta di un punto a Napoli, la squadra di Francesco Taccetti cerca di ripartire davanti al proprio pubblico.

Alla vigilia il tecnico ha chiesto attenzione agli assetti e alla difesa degli avversari. «Dovremo essere molto presenti dal punto di vista mentale», ha detto Taccetti nella presentazione della partita diffusa dall’ufficio stampa del club.

La risposta dopo Napoli e le incognite di Reggio

Trieste arriva alla sfida dopo il 90-89 subito a Napoli, in una gara condotta a lungo e decisa negli ultimi secondi. Il risultato ha interrotto la serie di quattro vittorie consecutive con cui i biancorossi si erano presentati alla trasferta.

Taccetti ha definito la prestazione una conferma delle qualità della squadra, riconoscendo però gli errori che hanno contribuito alla sconfitta. Per la partita con Reggio, il tecnico ha spiegato che gli infortuni e i cambiamenti nel roster emiliano rendono più difficile prevedere gli assetti avversari: in coppa la formazione di Dimitris Priftis ha anche utilizzato quintetti più piccoli.

L’allenatore di Trieste ha indicato Barford, Caupain e Thor tra i principali riferimenti offensivi della Reggiana, richiamando l’attenzione anche sul gioco collettivo e sull’aggressività difensiva degli emiliani. Reggio ha vinto due delle prime otto partite di campionato, ma arriva dal successo esterno per 102-95 sulla Juventus Utena in Basketball Champions League.

Secondo la presentazione della sfida diffusa dalla Lega Basket, per gli ospiti sono indisponibili Riccardo Rossato e Derek Ogbeide. Priftis ha invece indicato come possibile il recupero di Jaime Echenique.

Palazzetto, diretta e biglietti

La partita si gioca al PalaTrieste, recentemente presentato con il nome di Generali Arena, e sarà trasmessa su LBATV.

Come indicato dalla società nelle informazioni per la vendita dei biglietti, sabato il botteghino esterno di via Flavia 3 apre alle 17 e resta operativo fino alla fine del secondo quarto. La vendita è prevista anche online tramite Vivaticket.

Per l’acquisto servono i dati anagrafici di tutte le persone comprese nella transazione; in biglietteria l’acquirente deve esibire un documento d’identità valido per ciascuna di esse. La vendita per il settore ospiti era prevista fino alle 19 di venerdì 20 novembre e non è attiva il giorno della partita.

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