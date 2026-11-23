La Camera Penale Friulana aderisce all’astensione nazionale degli avvocati penalisti, in programma da lunedì 23 a venerdì 27 novembre 2026. La protesta riguarda le udienze e le altre attività giudiziarie nel settore penale, ma non significa che tutti gli appuntamenti dei tribunali del Friuli-Venezia Giulia siano automaticamente cancellati.

Nella comunicazione inviata agli uffici giudiziari del distretto, la Camera Penale Friulana richiama la delibera dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) e precisa che l’astensione si svolge nel rispetto delle norme e delle eccezioni previste. La comunicazione non elenca le singole udienze rinviate o confermate: chi ha un procedimento in corso deve chiedere indicazioni al proprio avvocato e verificare eventuali avvisi dell’ufficio giudiziario.

La protesta e la proposta di revisione costituzionale

L’astensione è legata alla proposta di revisione costituzionale A.C. 2197-B, che prevede di inserire nell’articolo 24 della Costituzione, dopo il riconoscimento dell’inviolabilità del diritto di difesa, la frase «La Repubblica tutela le vittime di reato». Secondo l’UCPI, la nuova disposizione potrebbe essere invocata per restringere le garanzie dell’accusato, tra cui il contraddittorio, il diritto di contestare le prove e quello al silenzio. È la valutazione espressa dai penalisti, non un effetto già prodotto dalla proposta.

La proposta è all’esame della Camera per la seconda deliberazione: dopo l’approvazione del Senato, il testo è stato trasmesso alla Camera il 28 ottobre e assegnato il 3 novembre alla Commissione Affari costituzionali. La scheda parlamentare dell’A.C. 2197-B riporta l’iter e i passaggi successivi.

L’Unione dichiara di condividere l’obiettivo di rafforzare la tutela delle persone offese, ma chiede di intervenire su indennizzi accessibili e tempestivi, servizi gratuiti di assistenza psicologica, sociale e legale e durata dei processi, salvaguardando il diritto di difesa. Nella delibera del 12 novembre, l’UCPI chiede inoltre alla Camera di non approvare la proposta nella deliberazione conclusiva e di ricevere una delegazione prima del voto.

Le udienze e le iniziative previste

La Camera Penale Friulana ha trasmesso la comunicazione agli uffici giudiziari del distretto di Trieste e di Udine. Non ha però diffuso un elenco regionale delle udienze interessate: la partecipazione all’astensione non permette quindi di dedurre l’esito del singolo appuntamento.

La delibera nazionale annuncia un’iniziativa pubblica a Roma la mattina del 26 novembre e incontri territoriali durante i giorni di astensione. La comunicazione locale non indica appuntamenti previsti in Friuli-Venezia Giulia.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook