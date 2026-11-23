In Friuli-Venezia Giulia lunedì 23 novembre 2026 il cielo sarà variabile o nuvoloso per il passaggio di nubi alte, con schiarite in serata. Sulla costa è previsto Borino o Bora moderata, in calo nelle ore centrali. Le previsioni regionali di ARPA FVG, emesse domenica 22 novembre alle 13:25, indicano massime tra 11 e 13 °C sia in pianura sia sul litorale.

Temperature più basse in pianura

Le minime previste sono tra 2 e 5 °C in pianura e tra 6 e 9 °C sulla costa. In quota, la temperatura media indicata è di -4 °C a 2.000 metri e di 2 °C a 1.000 metri.

Per la giornata ARPA indica una probabilità del 10% di precipitazioni estese e inferiore al 10% di temporali. Nella situazione generale, il bollettino segnala il passaggio di un fronte fino alla sera di domenica e l’afflusso, lunedì, di correnti nord-occidentali fredde e umide in quota.

La previsione segue una domenica per la quale ARPA aveva annunciato piogge diffuse e la Protezione civile un’allerta gialla per acqua alta sulla costa, valida nella fascia mattutina. I dettagli sono nel resoconto sull’allerta costiera e sulle previsioni del 22 novembre.

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