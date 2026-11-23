Francesca Michielin è in programma stasera, lunedì 23 novembre 2026 alle 21, al Politeama Rossetti di Trieste con “Live nei teatri”, il suo primo spettacolo teatrale. La tappa si svolge nella Sala Assicurazioni Generali: il programma ufficiale del Rossetti presenta lo spettacolo come un racconto sonoro e visivo che affianca alla musica performer ed elementi teatrali.

Lo spettacolo ispirato a “Magia Bianca, Magia Nera”

La messa in scena sviluppa l’immaginario del progetto discografico “Magia Bianca, Magia Nera”, uscito il 30 ottobre per Columbia Records e Sony Music Italy. Il concept è articolato in episodi legati al ciclo dei Sabba e al tema dell’equilibrio tra luce e oscurità. Secondo la presentazione del teatro, il percorso musicale e narrativo attraversa figure e leggende e usa elementi teatrali per portare sul palco l’universo del progetto.

Orario e prezzi dei biglietti

Il concerto è previsto alle 21 in Largo Giorgio Gaber 1. Il Rossetti pubblica prezzi interi da 36 a 55 euro; alcune categorie Economy sono indicate con visibilità ridotta o molto ridotta. La pagina dell’evento su TicketOne riporta orario, sede e categorie di prezzo. La disponibilità dei posti può variare.

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