Musica
Francesca Michielin al Rossetti stasera: concerto alle 21
Lunedì 23 novembre Francesca Michielin porta al Politeama Rossetti di Trieste “Live nei teatri”, spettacolo che intreccia musica, narrazione ed elementi teatrali attorno al progetto “Magia Bianca, Magia Nera”.
Francesca Michielin è in programma stasera, lunedì 23 novembre 2026 alle 21, al Politeama Rossetti di Trieste con “Live nei teatri”, il suo primo spettacolo teatrale. La tappa si svolge nella Sala Assicurazioni Generali: il programma ufficiale del Rossetti presenta lo spettacolo come un racconto sonoro e visivo che affianca alla musica performer ed elementi teatrali.
Lo spettacolo ispirato a “Magia Bianca, Magia Nera”
La messa in scena sviluppa l’immaginario del progetto discografico “Magia Bianca, Magia Nera”, uscito il 30 ottobre per Columbia Records e Sony Music Italy. Il concept è articolato in episodi legati al ciclo dei Sabba e al tema dell’equilibrio tra luce e oscurità. Secondo la presentazione del teatro, il percorso musicale e narrativo attraversa figure e leggende e usa elementi teatrali per portare sul palco l’universo del progetto.
Orario e prezzi dei biglietti
Il concerto è previsto alle 21 in Largo Giorgio Gaber 1. Il Rossetti pubblica prezzi interi da 36 a 55 euro; alcune categorie Economy sono indicate con visibilità ridotta o molto ridotta. La pagina dell’evento su TicketOne riporta orario, sede e categorie di prezzo. La disponibilità dei posti può variare.
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