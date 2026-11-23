Gli allevatori ammissibili del Friuli-Venezia Giulia hanno tempo fino al 30 novembre 2026 per chiedere gli aiuti nazionali alla filiera delle carni bovine. AGEA ha spostato di una settimana il termine inizialmente fissato al 23 novembre: la nuova data è indicata nelle istruzioni operative sulla proroga.

La settimana aggiuntiva riguarda la presentazione della domanda, non la data a cui riferire i requisiti degli animali e il contratto di filiera. La richiesta passa dal sistema informativo agricolo nazionale, SIAN, con l’assistenza di un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA).

Quali allevamenti possono chiedere l’aiuto

La misura riguarda imprese agricole iscritte al registro delle imprese e all’anagrafe delle aziende agricole, tramite il fascicolo aziendale, e registrate come operatori di allevamenti nella banca dati nazionale zootecnica. Le iscrizioni sono verificate con riferimento al 22 ottobre 2026.

Sono previste due linee: la filiera vacca-vitello e le produzioni che seguono un disciplinare del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ) o a indicazione geografica protetta (IGP). Le istruzioni AGEA sui requisiti indicano le tipologie produttive ammesse nella banca dati.

Per entrambe le linee, i bovini devono appartenere a razze da carne o a duplice attitudine, utilizzabili cioè per carne e latte. Devono inoltre essere nati e allevati in Italia, presenti nell’allevamento il 22 ottobre 2026 e avere a quella data almeno sei mesi, senza aver superato i 24 mesi di vita.

Il legame di filiera deve essere già documentato

Per accedere al sostegno l’impresa deve dimostrare un legame con la filiera: può risultare aderente da almeno tre anni a un’organizzazione di produttori o a un consorzio di tutela riconosciuto, oppure avere un contratto di filiera almeno triennale sottoscritto entro il 22 ottobre 2026. Le istruzioni AGEA elencano le organizzazioni e i consorzi riconosciuti per la misura.

Il contratto può essere diretto oppure passare, alle condizioni previste, attraverso una cooperativa, un consorzio agrario o un’organizzazione di produttori di cui l’impresa è socia. In quest’ultimo caso occorre anche l’impegno di conferimento dei capi collegato allo specifico contratto di filiera; l’impegno può avere durata annuale.

La proroga della domanda non equivale quindi a una proroga per stipulare un nuovo contratto utile alla campagna 2026.

Importi e limiti del contributo

Gli importi previsti sono 100 euro per capo per la linea vacca-vitello e 40 euro per capo per la linea SQNZ o IGP. Non sono somme garantite: la dotazione complessiva delle due linee è di 4,75 milioni di euro e, se le richieste superano le disponibilità, AGEA applicherà una riduzione lineare. Le risorse potrebbero essere integrate con eventuali economie destinate ad altre filiere previste dal decreto.

Per i capi riferiti allo stesso codice di allevamento, le istruzioni prevedono la richiesta su una sola linea di aiuto. Il numero ammissibile è il minore tra i capi risultanti dalla banca dati alla data di apertura delle domande e quelli indicati nel contratto oppure, in caso di adesione, validati dall’organizzazione di produttori o dal consorzio.

Il pagamento avviene dopo i controlli di ammissibilità previsti. Gli importi effettivi dipenderanno quindi sia dall’esito delle verifiche sia dalle risorse disponibili rispetto alle richieste.

Come presentare la domanda

Per completare la richiesta entro il 30 novembre, l’impresa deve rivolgersi al CAA con la documentazione relativa al proprio legame di filiera. A seconda del caso, occorrono il contratto di adesione, il contratto di filiera o l’impegno di conferimento dei capi.

Il modulo precompilato è disponibile tramite il CAA mandatario e contiene dati del fascicolo aziendale e della banca dati zootecnica. Il centro assiste l’impresa nella compilazione e nella presentazione della domanda attraverso SIAN.

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