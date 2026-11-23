Da lunedì 23 novembre 2026 è chiuso al traffico un tratto di circa 80 metri di Strada per Longera, davanti al civico 241/1, per lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno. Il Comune stima una durata di 30 giorni, ma non indica una data precisa di riapertura. Le linee di autobus 35 e B fanno temporaneamente capolinea a Sottolongera; nei giorni feriali è attiva una navetta fra Longera e Cattinara.

Il Comune ha disposto il divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto interessato. Sono esclusi dal divieto i frontisti diretti alle proprietà laterali, salvo dove l’accesso è fisicamente impossibile. Secondo l’avviso del Comune di Trieste sulla chiusura e sul servizio navetta, i lavori sono necessari per scongiurare possibili cedimenti strutturali del muro e il provvedimento resterà in vigore fino alla conclusione degli interventi.

Navetta tra Longera e Cattinara: capienza e orari

Il servizio è stato previsto dal Comune con la Regione Friuli-Venezia Giulia e Trieste Trasporti. La navetta, con capienza di otto posti, circola dal lunedì al venerdì lungo un percorso circolare: da Longera raggiunge il capolinea di Cattinara, poi passa per via De Marchesetti e via dei Battigelli per tornare a Longera. Non è previsto il servizio nel fine settimana.

Partenze da Longera Partenze da Cattinara 6.30, 6.50, 7.10, 7.30, 7.50, 8.10, 8.30, 8.50 e 9.05 6.37, 6.57, 7.17, 7.37, 7.57, 8.17, 8.37 e 8.57 12.30, 12.50, 13.10, 13.30, 13.50, 14.10, 14.30, 14.50 e 15.05 12.37, 12.57, 13.17, 13.37, 13.57, 14.17, 14.37 e 14.57 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.20, 19.40 e 19.55 17.07, 17.27, 17.47, 18.07, 18.27, 18.47, 19.07, 19.27 e 19.47

Da Cattinara i passeggeri possono raggiungere il nodo del trasporto pubblico con capolinea all’ospedale e proseguire con le altre linee. Trieste Trasporti ha pubblicato l’avviso sulle modifiche alle linee 35 e B e sulla navetta.

Le modifiche per chi viaggia in autobus

Per la durata della chiusura, le linee 35 e B non raggiungono Longera e terminano a Sottolongera. Il collegamento con Cattinara è affidato alla navetta, che ha posti limitati e opera soltanto nei giorni feriali. La durata dei lavori è stimata in 30 giorni; la comunicazione comunale non fissa una data di riapertura.

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