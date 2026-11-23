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Pordenone, ambulatori pediatrici: trasferimento previsto al corpo F
ASFO ha programmato per lunedì 23 novembre il trasferimento degli ambulatori di Pediatria al corpo F del nuovo ospedale di Pordenone. Nei giorni successivi sono previsti altri spostamenti del Dipartimento Materno Infantile.
Per lunedì 23 novembre 2026 ASFO ha programmato il trasferimento degli ambulatori di Pediatria nella nuova piastra del Nuovo Ospedale di Pordenone: la sede indicata è il corpo F, piano terra, sala d’attesa C. Il calendario è riportato nell’avviso dell’Azienda sanitaria sul trasferimento del Dipartimento Materno Infantile.
Il programma prevede che il trasferimento del Dipartimento prosegua fino al 30 novembre. Gli spostamenti dei prossimi giorni riguardano anche i reparti di Pediatria e Neonatologia, le degenze di Ostetricia e gli ambulatori ostetrico-ginecologici.
Il calendario degli altri trasferimenti
|Data
|Servizio e nuova sede
|Indicazioni
|Mercoledì 25 novembre
|Trasferimento dei degenti di Pediatria e Neonatologia al corpo E, secondo piano; degenze di Ostetricia al corpo C, secondo piano. Gli ambulatori per le urgenze ostetriche e ginecologiche saranno operativi al corpo D, secondo piano.
|Per le urgenze ostetriche, accesso dal Punto Dimissioni sul lato di viale Rotto. Per quelle ginecologiche, accesso dal Pronto Soccorso generale.
|Giovedì 26 novembre
|Ambulatori di Ostetricia per l’attività programmata al corpo D, secondo piano.
|Lunedì 30 novembre
|Ambulatori di Ginecologia per l’attività programmata al corpo F, piano terra, sala d’attesa E.
Le date e le sedi riportate sono quelle previste dal cronoprogramma pubblicato da ASFO; l’avviso non contiene una conferma dell’effettivo avvio degli ambulatori pediatrici nella giornata del 23 novembre.
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