Mercoledì 25 novembre

Trasferimento dei degenti di Pediatria e Neonatologia al corpo E, secondo piano; degenze di Ostetricia al corpo C, secondo piano. Gli ambulatori per le urgenze ostetriche e ginecologiche saranno operativi al corpo D, secondo piano.

Per le urgenze ostetriche, accesso dal Punto Dimissioni sul lato di viale Rotto. Per quelle ginecologiche, accesso dal Pronto Soccorso generale.