Il Pordenone ha battuto 1-0 il Tolmezzo Carnia in trasferta domenica 22 novembre, nella 12ª giornata di Eccellenza FVG. La rete di Crivaro nella ripresa ha portato a otto la serie di vittorie consecutive dei neroverdi e, dopo il pareggio del Muggia con l’UFM, ha allargato a otto punti il margine sulla seconda in classifica. Il resoconto della partita del Tolmezzo Carnia riporta risultato ed episodi decisivi.

La svolta dopo l’espulsione

Al Fratelli Ermano il primo tempo si è chiuso senza reti. Al 5’ della ripresa il Tolmezzo è rimasto in dieci per la seconda ammonizione di Mosca. I padroni di casa hanno continuato a difendersi con ordine, ma al 22’ Crivaro, entrato dalla panchina, ha segnato il gol partita: l’azione è partita da un filtrante di Modolo Perelli, proseguita con il velo di Zorzetto e conclusa dall’attaccante con un tiro diagonale.

Il Tolmezzo ha cercato il pareggio fino alla fine. Alla mezz’ora Sicco ha impegnato il portiere Saccon, che ha respinto la conclusione. Il risultato lascia i carnici a 19 punti e al quinto posto, secondo il resoconto della società.

Il distacco e il prossimo turno

Il Pordenone ha raggiunto quota 33 punti, mentre il Muggia è salito a 25 dopo l’1-1 con l’Unione Fincantieri Monfalcone nell’anticipo di sabato 21 novembre. La classifica di Eccellenza dopo la 12ª giornata riporta il divario di otto punti. Dopo l’11ª giornata il margine era di sei: il Pordenone lo ha ampliato con la vittoria a Tolmezzo e il pareggio del Muggia.

Domenica 29 novembre il Pordenone ospiterà proprio il Muggia nella 13ª giornata; il calendario ufficiale della prima squadra indica il fischio d’inizio alle 14:30. Il Tolmezzo sarà invece in trasferta a Codroipo.

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