UDINE – Il meteo a Udine di martedì 24 novembre sarà caratterizzato da un progressivo aumento delle nuvole, con una situazione inizialmente variabile destinata a evolvere verso cieli più coperti nel corso della giornata. Le precipitazioni sono attese soprattutto in serata e dovrebbero essere molto deboli, con un accumulo stimato intorno a 0,3 millimetri. Le temperature saranno più fredde rispetto alla costa, con una massima di 10°C e una minima di 4°C. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordest al mattino e da Nord nel pomeriggio. Al momento non sono previste allerte meteo per il territorio udinese. La giornata si presenterà con un graduale cambiamento delle condizioni atmosferiche. Nelle prime ore potranno ancora alternarsi nuvole e schiarite, ma la presenza di infiltrazioni umide sul Nord Est favorirà un aumento progressivo della copertura nuvolosa. Nel corso del pomeriggio il cielo tenderà a diventare sempre più grigio, fino a raggiungere condizioni molto nuvolose o coperte in serata, quando potranno manifestarsi deboli precipitazioni.

Mattino: qualche schiarita, ma le nuvole iniziano ad aumentare

Le prime ore di martedì saranno caratterizzate da nubi sparse alternate a schiarite. Il cielo non sarà quindi completamente coperto fin dal mattino e potranno verificarsi alcune temporanee aperture, anche se la tendenza generale sarà verso un progressivo aumento della nuvolosità. Non sono attese precipitazioni significative nella prima parte della giornata. Le temperature partiranno da una minima di circa 4°C, un valore che renderà l’avvio della giornata piuttosto freddo. I venti saranno deboli da Nord-Nordest, senza particolari rinforzi indicati. Il contesto resterà quindi relativamente tranquillo, ma con condizioni destinate a cambiare gradualmente con il passare delle ore.

Pomeriggio: aumenta la copertura nuvolosa sulla pianura

Nel pomeriggio le nubi tenderanno a diventare più estese e compatte, riducendo progressivamente le possibilità di vedere il sole. La tendenza sarà quella di un cielo sempre più grigio, in linea con il peggioramento previsto sulle pianure friulane. Anche a Udine le schiarite lasceranno spazio a una maggiore copertura, preludio alle deboli precipitazioni attese in serata. La temperatura massima raggiungerà i 10°C, mentre il vento resterà debole e proverrà da Nord. Non sono indicati fenomeni intensi durante questa fascia oraria: il cambiamento più evidente riguarderà soprattutto l’aspetto del cielo, che tenderà a chiudersi progressivamente.

Sera: possibili deboli piogge, accumuli molto contenuti

In serata il cielo sarà prevalentemente coperto e potranno arrivare deboli piogge sulla città. Si tratterà, secondo le indicazioni disponibili, di precipitazioni di entità molto limitata, con un accumulo previsto intorno a 0,3 millimetri. Anche sulle altre pianure della regione sono attesi fenomeni deboli, mentre sulle Prealpi le piogge dovrebbero arrivare dopo un aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Lo zero termico sarà intorno ai 1.254 metri, un valore che descrive un contesto più freddo rispetto alla fascia costiera. Per Udine non risultano allerte meteorologiche attive. La serata sarà dunque grigia e umida, ma senza segnali di precipitazioni particolarmente rilevanti.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 25 novembre: prevista pioggia, con condizioni ancora perturbate;

prevista pioggia, con condizioni ancora perturbate; Giovedì 26 novembre: possibili precipitazioni leggere, in un contesto ancora nuvoloso;

possibili precipitazioni leggere, in un contesto ancora nuvoloso; Venerdì 27 novembre: tempo variabile, con alternanza tra nubi e possibili schiarite.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook