TRIESTE – Il meteo a Trieste di martedì 24 novembre sarà caratterizzato da un graduale aumento della nuvolosità, con una prima parte della giornata ancora segnata da nubi alternate a qualche schiarita e un progressivo peggioramento nel corso delle ore. In serata sono attese deboli piogge, con precipitazioni stimate intorno a 0,7 millimetri. Le temperature oscilleranno tra una minima di 7°C e una massima di 12°C, mentre i venti saranno inizialmente moderati da Est e successivamente deboli, sempre dai quadranti orientali. Il mare sarà poco mosso e, al momento, non sono segnalate allerte meteorologiche. La giornata di martedì si aprirà con condizioni ancora parzialmente variabili, ma la tendenza sarà quella di un progressivo aumento delle nubi. Le infiltrazioni umide in arrivo sul Friuli Venezia Giulia favoriranno infatti una maggiore copertura del cielo, destinata a diventare più compatta soprattutto nella seconda parte della giornata. Anche sul capoluogo giuliano il cambiamento sarà graduale: alle iniziali schiarite si sostituiranno nuvole sempre più estese, fino a cieli coperti in serata. Il peggioramento sarà accompagnato da precipitazioni deboli e di modesta entità, senza quantitativi particolarmente significativi secondo le indicazioni disponibili.

Mattino: nuvole alternate a schiarite e vento da Est

Nelle prime ore della giornata il cielo si presenterà con nubi sparse alternate a schiarite. Non mancheranno momenti in cui le nuvole potranno diradarsi, lasciando spazio a qualche apertura, anche se il quadro meteorologico tenderà gradualmente a perdere stabilità. La mattinata dovrebbe comunque trascorrere senza precipitazioni significative. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 7°C, mentre il vento soffierà con intensità moderata da Est. Sul Golfo di Trieste il mare sarà poco mosso, senza particolari criticità previste per le condizioni marine. Sarà dunque una mattinata relativamente tranquilla, ma con una nuvolosità destinata ad aumentare progressivamente.

Pomeriggio: cielo sempre più nuvoloso sulla città

Nel corso del pomeriggio le schiarite tenderanno a diventare meno frequenti, mentre le nubi guadagneranno spazio fino a rendere il cielo via via più coperto. L’aumento della nuvolosità sarà coerente con il quadro atteso sull’intera regione, dove le infiltrazioni umide favoriranno condizioni grigie soprattutto sulle pianure e lungo la fascia costiera. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, mentre il vento perderà intensità rispetto alla mattinata, disponendosi ancora da Est ma con caratteristiche deboli. Per Trieste il pomeriggio rappresenterà quindi una fase di transizione verso il peggioramento serale, con un cielo progressivamente più chiuso e condizioni meno luminose.

Sera: arrivano deboli piogge sul capoluogo giuliano

La fase più instabile è attesa in serata, quando la nuvolosità potrà diventare compatta e lasciare spazio a deboli precipitazioni. Le piogge previste su Trieste dovrebbero essere di entità limitata, con un accumulo stimato intorno a 0,7 millimetri. Si tratterà quindi di fenomeni modesti, inseriti in un contesto regionale caratterizzato da cieli molto nuvolosi o coperti e piogge deboli sulle pianure. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1.337 metri, mentre le temperature si manterranno su valori freschi. Non risultano attualmente allerte meteo per la città. Anche in serata il mare è previsto poco mosso.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 25 novembre: attesa pioggia leggera, con condizioni ancora instabili;

attesa pioggia leggera, con condizioni ancora instabili; Giovedì 26 novembre: possibile prosecuzione delle deboli precipitazioni;

possibile prosecuzione delle deboli precipitazioni; Venerdì 27 novembre: scenario più variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite.

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