Dopo l’1-1 dell’Udinese a Bologna, Paolo Zanetti ha indicato Sandi Lovric come un giocatore destinato a essere centrale nelle rotazioni del centrocampo. Il tecnico ha spiegato anche perché, senza Keinan Davis, ha scelto di non schierare Vakoun Bayo dall’inizio e ha detto che le condizioni dell’attaccante saranno valutate in vista della prossima partita. Le dichiarazioni sono state rese nella conferenza stampa post-partita.

Lovric al centro delle rotazioni

Lovric è partito titolare nel 3-5-1-1 dell’Udinese ed è uscito al 56’. Zanetti ne ha sottolineato la qualità e l’impegno, spiegando di volerlo al centro delle rotazioni. È un’indicazione sul ruolo che intende affidargli, non l’annuncio di una presenza fissa nell’undici iniziale. La cronaca e il tabellino della partita riportano formazione e sostituzioni.

La scelta su Bayo e le condizioni di Davis

Zanetti ha spiegato che Bayo, nelle otto partite precedenti, aveva accumulato complessivamente 31 minuti. Preferendo non utilizzarlo dall’inizio, ha detto di aver voluto conservare un cambio in attacco e sfruttare la profondità di Nicolò Zaniolo e Jurgen Ekkelenkamp. Bayo è entrato al 56’, insieme a Lovric.

Su Davis, il tecnico ha riferito che l’attaccante ha avuto un problema diverso da quello precedente alla partita con il Venezia e che sarà valutato in vista del prossimo impegno. Alla vigilia della trasferta, Davis era già in dubbio per questioni fisiche, come ricostruito nel resoconto sulle sue condizioni prima di Bologna-Udinese. Zanetti non ha indicato tempi di recupero.

Il richiamo all’umiltà

La trascrizione di TuttoMercatoWeb riporta il richiamo di Zanetti a «abbassare la presunzione e alzare il livello di umiltà». La frase non compare nella trascrizione pubblicata dall’Udinese: per questo è attribuita alla ricostruzione della conferenza di TuttoMercatoWeb.

Il pareggio ha interrotto la serie di quattro vittorie consecutive del Bologna e ha dato all’Udinese il primo punto della gestione Zanetti. Il tecnico ha definito il risultato un primo passo dopo un periodo difficile.

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