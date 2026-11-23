La proposta di bilancio del Friuli-Venezia Giulia prevede oltre 1,8 milioni di euro per facilitazioni di trasporto legate a Pordenone Capitale italiana della cultura 2027. L’obiettivo è favorire l’accesso agli eventi e la mobilità dei visitatori; non sono ancora indicati i servizi o le agevolazioni specifiche.

La previsione è stata illustrata il 21 novembre dall’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, nel comunicato sulle risorse della proposta di bilancio depositata.

La proposta e i servizi per Pordenone

La somma è una previsione di bilancio, non l’annuncio di servizi già attivati. Il comunicato regionale non specifica quali collegamenti o agevolazioni saranno finanziati, né indica destinatari, tariffe o modalità di accesso.

Un precedente intervento regionale riguarda i trasporti per l’anno della capitale della cultura: l’assestamento di bilancio del 2026 autorizza la Regione a sostenere servizi aggiuntivi ferroviari e su gomma, anche transfrontalieri e verso gli aeroporti, attraverso gli attuali gestori. Per queste finalità la legge destina 500 mila euro al 2026. Il comunicato sulla proposta per il 2027 non precisa il rapporto tra quelle misure e la nuova previsione.

L’esame del bilancio regionale

Il 20 novembre la IV Commissione del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza le parti di propria competenza della manovra. Durante la seduta l’assessore alle Finanze Barbara Zilli ha illustrato anche le risorse per la mobilità legata a Pordenone 2027. Il passaggio in Commissione non equivale all’approvazione definitiva del bilancio.

Nel quadro regionale illustrato da Amirante, la macrovoce del trasporto pubblico locale ammonta a 255,71 milioni di euro per il 2027 e comprende risorse per i contratti ferroviari, il trasporto su gomma, i servizi marittimi e i collegamenti in continuità territoriale.

Per conoscere l’assetto definitivo delle risorse occorrerà attendere i successivi passaggi della manovra. Restano inoltre da definire gli interventi e le eventuali condizioni per utilizzarli.

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