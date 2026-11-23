Cronaca & Attualità
Osoppo, operaio di 26 anni ferito alla Pittini: ricoverato in prognosi riservata
L’infortunio è avvenuto il 22 novembre nel laminatoio dello stabilimento Pittini. Il Dipartimento di prevenzione di AsuFc svolge accertamenti; la dinamica è ancora da chiarire.
Un operaio di 26 anni è rimasto gravemente ferito ieri 22 novembre nello stabilimento Pittini di Osoppo. È stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine, dove, secondo le informazioni riferite da ANSA dopo l’incidente, era ricoverato in prognosi riservata.
L’infortunio è avvenuto nel laminatoio durante un intervento di manutenzione. L’operaio, residente a Raveo, ha riportato lesioni al capo e al torace. Il Tgr Friuli-Venezia Giulia aveva riferito che era cosciente ed era stato trasportato in codice giallo.
La dinamica è ancora da chiarire
Le prime ricostruzioni non descrivono allo stesso modo l’elemento che ha colpito il lavoratore: ANSA riferisce di un manufatto d’acciaio movimentato con un carroponte, mentre il resoconto del Messaggero Veneto parla di una ringhiera staccatasi dalla struttura. Le cause e la dinamica precisa restano oggetto di accertamenti.
I carabinieri hanno informato l’autorità giudiziaria, che ha disposto l’intervento del Dipartimento di prevenzione di AsuFc. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Secondo la Tgr Friuli-Venezia Giulia, la produzione nel laminatoio è stata sospesa. Gli accertamenti dovranno chiarire le circostanze dell’infortunio.
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