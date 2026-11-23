La Primavera dell’Udinese perde 2-0 contro il Südtirol a Tavagnacco, nella nona giornata del girone A di Primavera 2. Per i bianconeri è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con il Modena; gli altoatesini conquistano invece il primo successo stagionale, secondo la cronaca di MondoPrimavera.

La gara del 21 novembre si è sbloccata nel primo tempo con Lorubbio. In avvio di ripresa Platto ha raddoppiato e il Südtirol ha conservato il vantaggio fino alla fine.

Gutierrez: difficoltà contro il pressing alto

Nel commento affidato ai canali ufficiali dell’Udinese e riportato da TuttoUdinese, l’allenatore Julio Gutierrez ha riconosciuto le difficoltà della sua squadra: «Loro pressavano alto e noi non riuscivamo a uscire».

Il tecnico ha indicato anche le seconde palle perse, gli errori individuali e di squadra e le distanze troppo lunghe tra i reparti. A suo giudizio, l’Udinese ha sofferto l’aggressività degli avversari e ha costruito una sola occasione da gol.

Gutierrez ha citato le condizioni del campo, precisando che non devono essere un alibi, e si è assunto parte della responsabilità per non aver motivato sufficientemente i giocatori o chiarito loro cosa fare.

Il prossimo impegno a Lecco

La squadra prepara ora la trasferta contro il Lecco, prevista per sabato 28 novembre dal calendario dell’Udinese. Gutierrez ha indicato la settimana di lavoro come occasione per ricompattare il gruppo dopo le due sconfitte.

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