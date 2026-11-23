Una panchina contro la violenza sulle donne sarà installata nella Scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Trieste. L’inaugurazione è prevista per venerdì 27 novembre 2026 alle 12, nella sede di via Damiano Chiesa 11. L’iniziativa è promossa dalla sezione triestina dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato (ANPS) e da Wall of Dolls, come riferito nel resoconto della presentazione dell’iniziativa.

La panchina sarà rossa, con un elemento verde, una bambola di porcellana e una targa con la frase «Non si gioca con la vita». I promotori indicano tra gli obiettivi la diffusione di una cultura del rispetto e la prevenzione della vittimizzazione secondaria.

Un messaggio per chi si prepara a diventare agente

La collocazione nella Scuola lega l’iniziativa alla formazione degli agenti. «La Scuola rappresenta il luogo ideale per lanciare verso i futuri poliziotti e poliziotte un messaggio di rispetto», ha dichiarato Maurizio Iannarelli, presidente della sezione ANPS di Trieste.

La responsabile triestina di Wall of Dolls, Elisabetta Maresio, ha richiamato l’importanza del modo in cui le istituzioni accolgono il racconto di chi ha subito violenza: parole e domande, se gestite senza sensibilità, possono aggiungere sofferenza. L’iniziativa propone quindi un messaggio di sensibilizzazione rivolto anche a chi si prepara a entrare in contatto con le vittime.

Il richiamo alla vittimizzazione secondaria

Con «vittimizzazione secondaria» i promotori indicano la sofferenza ulteriore che una persona può subire nel percorso di richiesta di ascolto, assistenza o protezione. La panchina intende richiamare l’attenzione sulla qualità dell’accoglienza e sull’importanza di ascoltare con rispetto chi denuncia o racconta una violenza.

La cerimonia è annunciata per il 27 novembre, ma le informazioni disponibili non precisano se l’accesso sia aperto al pubblico.

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