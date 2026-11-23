TRIESTE – La Regione ha aggiunto oltre 900mila euro alle risorse del bando per la sicurezza, per consentire lo scorrimento integrale delle graduatorie e assicurare la copertura finanziaria alla quasi totalità delle domande presentate dai cittadini per la protezione delle abitazioni. L’integrazione è stata illustrata il 23 novembre 2026 nel Palazzo del Comune di Trieste dall’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti insieme all’assessore comunale alle Politiche della sicurezza Caterina de Gavardo. In quell’occasione Roberti ha detto: “La tutela della casa e la prevenzione dei reati rappresentano una misura fondamentale della politica di sicurezza dell’Amministrazione regionale, sostenuta da risorse certe e dalla nuova normativa sulla polizia locale. Con la legge di Stabilità per il 2026 abbiamo incrementato significativamente lo stanziamento per i sistemi di antintrusione, così da garantire lo scorrimento totale delle graduatorie e soddisfare l’insieme delle domande presentate dai cittadini”.

Con la manovra, ha sottolineato Roberti, la dotazione complessiva per l’annualità 2025 raggiunge circa 1,2 milioni di euro: oltre alle 141 istanze già evase, potranno essere liquidate le altre 525 domande rimaste in sospeso per l’esaurimento delle risorse iniziali.

Secondo l’assessore regionale, tra il 2024 e il 2025 i furti in abitazione nel territorio di Trieste sono diminuiti del 35%. Roberti attribuisce il risultato alla convergenza tra l’attività preventiva e repressiva delle Forze dell’ordine, la rete di videosorveglianza comunale e la diffusione di dispositivi privati, come allarmi e serramenti blindati, installati con il contributo della Regione.

“Il messaggio – ha concluso Roberti – rivolto a chi intende compiere reati sul nostro territorio è chiaro: Trieste e il Friuli Venezia Giulia sono presidiati e fortemente difesi. Sostenere in modo concreto i cittadini nell’adeguamento dei sistemi di sicurezza e di prevenzione per le proprie abitazioni rappresenta un deterrente decisivo contro la criminalità predatoria, consentendo alle famiglie di vivere con serenità e con la certezza di poter contare sul sostegno finanziario regionale”.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook