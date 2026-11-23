FRIULI-VENEZIA GIULIA – La manovra di Stabilità 2027 destina a salute, politiche sociali e disabilità 3 miliardi e 895 milioni di euro, con 171 milioni in più rispetto alla dotazione iniziale del 2026. Dei fondi, 123 milioni sono destinati alla parte corrente e 48 milioni alla parte capitale.

Illustrando le poste di sua competenza in terza Commissione consiliare il 23 novembre 2026, l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi ha commentato: “Mettiamo a disposizione del sistema della salute 171 milioni in più rispetto allo stanziamento iniziale del 2026, portando le risorse complessive a 3 miliardi e 895 milioni. Si tratta di un incremento significativo, che tiene conto innanzitutto dell’aumento dei costi e dei rinnovi contrattuali, per i quali sono previsti 100 milioni aggiuntivi, ma che consente anche di rafforzare concretamente diversi ambiti di intervento, dalla disabilità agli anziani, dalla prevenzione alla rete dei servizi sociali”.

Per le politiche per la disabilità sono previsti 5 milioni di euro in più, che portano lo stanziamento complessivo a 21,3 milioni.

Servizi sociali, 11,3 milioni in più per fondi e sostegni

Per l’esclusione sociale e la rete dei servizi sociali la manovra aumenta le risorse di 11,3 milioni di euro. Nove milioni vanno al Fondo sociale regionale, che raggiunge una dotazione complessiva di 116 milioni; un milione in più è assegnato al Fondo per l’autonomia possibile, che sale a 54 milioni. Sono inoltre previsti 500mila euro per sostenere le gestanti in difficoltà e 200mila euro aggiuntivi per il Fondo antiviolenza, la cui dotazione complessiva arriva a 2 milioni. Per i rimborsi delle spese veterinarie sono destinati altri 200mila euro agli anziani e altrettanti alle famiglie con Isee inferiore a 25mila euro. Al Reddito di libertà per le donne vittime di violenza vanno 50mila euro in più, per un totale di 300mila euro.

“L’incremento del Fondo sociale regionale e del Fondo per l’autonomia possibile, insieme alle misure dedicate alle donne vittime di violenza, alle gestanti in difficoltà e alle persone più vulnerabili, conferma la volontà di garantire risposte concrete alle diverse condizioni di bisogno”, ha sottolineato Riccardi.

Anziani, 5 milioni in più per rette e posti letto convenzionati

Per le politiche a favore degli anziani sono stanziati altri 5 milioni di euro, che portano il totale a 115 milioni. Le risorse serviranno ad aumentare di un euro al giorno l’abbattimento delle rette delle strutture residenziali e a convenzionare altri 142 posti letto. Questi si aggiungono ai 146 già convenzionati nel corso del 2026.

Prevenzione, 3,7 milioni aggiuntivi per screening e prestazioni

Alla prevenzione sono destinati 3,7 milioni di euro in più per garantire la continuità delle prestazioni Extra Lea e rafforzare interventi specifici. Sono compresi gli screening pediatrici per celiachia e diabete di tipo 1, la compartecipazione ai ticket per fibromialgia ed endometriosi, la crioconservazione degli ovociti, la fornitura gratuita dei colliri dopo gli interventi di cataratta e l’approvvigionamento di gameti. La manovra conferma inoltre 1,6 milioni di euro per gli screening prenatali e neonatali e rafforza il sostegno all’ortodonzia pubblica per i minori, con 735mila euro. Per l’endometriosi lo stanziamento sale da 100mila euro nel 2026 a 300mila; per la crioconservazione degli ovociti passa da 60mila a 200mila euro e per i colliri dopo l’intervento di cataratta da 100mila a 150mila euro.

La manovra aggiunge infine un milione di euro alla ricerca, per garantire la prosecuzione del progetto di studio sul mesotelioma pleurico.

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