LIGNANO SABBIADORO – Dal 26 al 28 novembre 2026 il Bella Italia Efa Village ospita il 60° Torneo internazionale Alpe Adria di pesistica e i Campionati italiani Under 13 e Under 15. Le manifestazioni sono anche un’occasione per ricordare Marcello Zoratti, figura di riferimento della pesistica internazionale.

La presentazione delle due competizioni si è svolta il 23 novembre 2026 nella sede della Regione a Udine. Il vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil ha dichiarato: “La sessantesima edizione del Torneo internazionale Alpe Adria di pesistica rappresenta un traguardo importante per una manifestazione che ha contribuito alla crescita di questa disciplina e alla valorizzazione del Friuli Venezia Giulia nel panorama sportivo internazionale. La scelta di affiancare a questa competizione i Campionati italiani giovanili Under 13 e Under 15 offre ai ragazzi l’opportunità di avvicinarsi a campioni di livello internazionale e rende omaggio alla memoria di Marcello Zoratti, che ha dedicato gran parte della propria vita alla promozione della pesistica. La Regione sostiene con convinzione entrambe le manifestazioni, riconoscendo allo sport un ruolo fondamentale nella formazione dei giovani e nella promozione del territorio”.

Portando ai presenti anche il saluto del governatore Massimiliano Fedriga, Anzil ha sottolineato il valore dell’abbinamento delle due competizioni: a Lignano arriveranno atleti di diverse nazionalità e giovani promesse della pesistica italiana.

“È particolarmente bello che una competizione internazionale di questo livello sia associata a una manifestazione giovanile. I ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi con un ambiente sportivo di alto profilo, osservando atleti che hanno raggiunto risultati importanti grazie all’impegno e alla perseveranza. Lo sport insegna a misurarsi con i propri limiti, ad apprezzare anche i piccoli miglioramenti e a riprovare dopo un insuccesso. Sono insegnamenti che accompagnano i giovani anche nelle successive esperienze della vita”, ha evidenziato il vicegovernatore.

Il Torneo Alpe Adria riunisce rappresentative nazionali e squadre regionali

Il Torneo Alpe Adria fu fondato nel 1965 da Marcello Zoratti per il Friuli Venezia Giulia, David Koffel per la Carinzia e Janko Groselj per l’allora Jugoslavia, oggi Slovenia. Giunto alla sessantesima edizione, il torneo vedrà partecipare le rappresentative nazionali di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e le squadre regionali di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Bassa Austria e Zalaegerszeg, in Ungheria.

La manifestazione ricorda Zoratti, scomparso nel 2023, figura di primo piano della pesistica italiana ed europea, di cui è stato vicepresidente federale per oltre 25 anni. Il suo contributo, secondo il comunicato, è stato determinante per affermare Lignano come sede di grandi manifestazioni sportive: i Campionati europei e mondiali di pesistica furono organizzati lì nel 1981 e nuovamente assegnati alla località nel 1984.

“Il modo migliore per ricordare Marcello Zoratti è proseguire le attività alle quali ha dedicato tanta passione, a cominciare proprio da questo torneo che aveva contribuito a ideare e realizzare. Sessant’anni di storia testimoniano la solidità di un progetto sportivo capace di rinnovarsi e di coinvolgere generazioni di atleti”, ha osservato Anzil.

Miossport organizza il fine settimana con due testimonial olimpici

Il fine settimana dedicato alla pesistica è organizzato dall’Associazione sportiva dilettantistica Miossport. Tra i testimonial ci saranno il campione olimpico di Los Angeles 1984 Norberto Oberburger e Cristiano Giuseppe Ficco, oro ai Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires 2018 e medagliato europeo.

Anzil ha richiamato anche il ruolo degli eventi sportivi nella promozione turistica del Friuli-Venezia Giulia, con particolare riferimento a Lignano Sabbiadoro e alle opportunità di prolungare la stagione turistica attraverso manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale.

“La nostra volontà è favorire lo svolgimento in Friuli Venezia Giulia di competizioni internazionali e manifestazioni dedicate ai giovani nelle diverse discipline. Lignano ha dimostrato negli anni di possedere una significativa vocazione sportiva e appuntamenti come questi contribuiscono a rafforzarla, valorizzando al tempo stesso le strutture e la capacità organizzativa del territorio”, ha concluso Anzil.

Un momento dell’intervento del vicegovernatore Mario Anzil. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Il vicegovernatore Mario Anzil durante il suo intervento alla presentazione del sessantesimo Torneo internazionale Alpe Adria di pesistica. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Mario Anzil interviene nella sede della Regione a Udine illustrando il valore sportivo e formativo delle competizioni in programma a Lignano Sabbiadoro. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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