GORIZIA – Il 21 novembre 2026 si è aperta la seconda edizione del Laboratorio interreligioso Terre di Pace. All’inaugurazione, l’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari ha parlato del linguaggio e del confronto tra confessioni religiose come temi centrali dell’iniziativa.

“Ospitare un momento di riflessione come questo, nel quale gli esponenti di diverse confessioni religiose si ritrovano per confrontarsi, significa porre al centro il tema guida di questa edizione: il valore e l’uso del linguaggio. Oggi viviamo in una società caratterizzata da un’elevata connessione, alla quale corrispondono tuttavia crescenti complessità relazionali. Nonostante l’abbondanza di comunicazione, si riscontra una reale difficoltà nel dialogare; al contrario, prevalgono spesso linguaggi offensivi e aggressivi che erigono nuove barriere”.

Callari ha osservato che Gorizia si conferma una città dal valore fortemente simbolico, capace di testimoniare come il confronto sia lo strumento fondamentale per far cadere i muri e costruire ponti tra le comunità. Secondo l’assessore, le religioni devono rappresentare un fattore primario di pace e di relazione, perché condividono principi fondanti imprescindibili: il rispetto della persona, la dignità della vita umana e la fratellanza. Il rappresentante della Giunta regionale ha indicato il confronto come mezzo per superare le divisioni tra le comunità.

“È proprio su questi presupposti – ha aggiunto l’assessore – che si sviluppa il Laboratorio, con l’obiettivo di portare un messaggio rinnovato, rivolto in modo particolare ai giovani”. Callari ha spiegato che invocare la pace non può esaurirsi in uno slogan scritto su un cartellone da esibire nel corso di una manifestazione di piazza: deve rappresentare una presa di coscienza collettiva e un percorso continuo di educazione al dialogo e alla parola.

“Richiamando infine la mia sensibilità cristiana – ha concluso l’assessore -, ricordo come fin da ragazzo mi colpisse l’incipit del Vangelo di Giovanni: ‘In principio il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio’. La Parola possiede dunque la forza di edificare la fratellanza e di favorire l’incontro tra le persone. L’auspicio è che occasioni come questa offrano ai nostri giovani contenuti profondi, affinché questi principi diventino per loro un concreto strumento di pace”.

L’assessore Callari durante il suo intervento — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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