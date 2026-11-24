Monfalcone
Monfalcone, Fasan difende la scelta di Garritani: Calligaris resta assessora
Il sindaco afferma di aver consultato i capigruppo di maggioranza e i componenti della giunta. Le deleghe di Marta Calligaris restano invariate; contestato il metodo della nomina.
A Monfalcone Antonio Garritani ricopre la carica di vicesindaco dopo la rinuncia di Marta Calligaris, che resta assessora e conserva le deleghe e la presidenza dell’Ambito. Il 23 novembre il sindaco Luca Fasan ha difeso la scelta, affermando di essersi confrontato con i capigruppo di maggioranza e con tutti i componenti della giunta. La dichiarazione è riportata nel comunicato diffuso dal sindaco.
Secondo Fasan, l’avvicendamento risponde a un’esigenza organizzativa e non cambia la composizione dell’esecutivo, le deleghe degli assessori o gli equilibri della maggioranza. Il sindaco ha indicato l’esperienza di Garritani e la sua disponibilità come motivi della scelta.
Le contestazioni sul metodo
La nomina è stata criticata dalle segreterie regionali di Forza Italia e Fratelli d’Italia, che l’hanno definita unilaterale e non condivisa, secondo quanto riferito da un servizio televisivo sulla vicenda. Fasan sostiene invece che il confronto con i capigruppo e con la giunta ci sia stato.
Il cambio riguarda dunque la vicesindacatura: Calligaris resta nell’esecutivo e mantiene gli incarichi indicati dal sindaco. La vicenda riprende quanto già ricostruito nell’articolo sulla nomina e sulle contestazioni nella maggioranza.
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