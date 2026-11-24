UDINE – La Giunta regionale ha approvato un accordo tra la Regione e l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (AsuFc) per svolgere specifiche procedure di acquisto degli arredi del nuovo ospedale, in particolare per l’allestimento interno relativo ai lotti III e IV. La delibera disciplina il rapporto di avvalimento: l’assessore regionale al Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, assessore regionale al Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi Sebastiano Callari, ha spiegato che l’intesa consente all’Azienda sanitaria di operare nell’ambito delle competenze della Regione, in qualità di Soggetto aggregatore regionale.

“Mettiamo in campo uno strumento organizzativo che consente di ottimizzare le procedure di acquisto e accelerare l’allestimento del nuovo ospedale di Udine, attraverso una collaborazione diretta tra la Centrale unica di committenza regionale e l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. L’obiettivo è quello di utilizzare al meglio le competenze delle strutture coinvolte, garantire tempi di approvvigionamento più rapidi e, al contempo, non rallentare le forniture necessarie al funzionamento dell’intero Servizio sanitario regionale“.

Gli arredi del nuovo ospedale rientrano negli acquisti dei soggetti aggregatori

Il provvedimento stabilisce criteri e modalità operative perché l’Azienda sanitaria possa svolgere specifiche procedure di acquisto per l’allestimento interno del nuovo ospedale, con particolare riferimento ai lotti III e IV. La necessità deriva anche dal Dpcm 11 febbraio 2026, che ha inserito gli arredi tra le categorie merceologiche per le quali le pubbliche amministrazioni devono ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori per le procedure di approvvigionamento. La categoria comprende tutte le tipologie di arredi, sanitari e non sanitari.

La Legge regionale 26/2014 consente alla Centrale unica di committenza e Provveditorato, nello svolgimento delle funzioni di Soggetto aggregatore, di avvalersi di altri soggetti competenti tramite specifici rapporti di collaborazione. La delibera applica questa possibilità individuando AsuFc come struttura di cui la Regione si avvale per le esigenze legate all’allestimento del nuovo ospedale.

Contratti firmati dalla Centrale unica, costi a carico dell’Azienda sanitaria

Il disciplinare prevede che l’Azienda sanitaria concorra alla definizione degli atti programmatori di competenza del Soggetto aggregatore, mentre la stipula dei contratti resta in capo al dirigente del Servizio Centrale unica di committenza e Provveditorato. Gli oneri delle attività svolte in avvalimento saranno a carico dell’Azienda sanitaria; le responsabilità per le singole fasi del ciclo di vita dei contratti saranno definite puntualmente nell’apposito rapporto tra le parti. L’intesa rientra in una strategia di collaborazione istituzionale che consentirà alla Centrale unica di committenza di organizzare e ripartire le procedure di acquisto tra le strutture coinvolte, valorizzandone competenze e capacità operative. Secondo la delibera, sarà così possibile procedere in parallelo con gli approvvigionamenti per il nuovo ospedale e con quelli destinati al funzionamento del Servizio sanitario regionale.

“La collaborazione tra le strutture regionali e l’Azienda sanitaria – ha concluso Callari – ci permette di affrontare un’esigenza specifica e strategica come quella dell’allestimento del nuovo ospedale, senza compromettere la continuità delle attività di approvvigionamento a servizio di tutto il sistema sanitario regionale. Lavoriamo per rendere più efficiente l’azione amministrativa, valorizzando le competenze disponibili e assicurando una gestione coordinata delle procedure”.

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