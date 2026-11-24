A Trieste sono in programma per oggi, martedì 24 novembre 2026, interventi sull’illuminazione pubblica in cinque strade. Il calendario del Comune indica via della Vedova Michele, piazza dell’Ospitale, via della Pietà, via Slataper e via di Basovizza, come riportato nell’avviso del Comune di Trieste.

Gli interventi nel programma di ammodernamento

I lavori si inseriscono nel programma di riqualificazione e ammodernamento dell’illuminazione cittadina avviato dal Comune con Edison Next. Nell’annuncio del piano, il Comune ha indicato un totale di 21.660 corpi illuminanti da riqualificare tra periferia, centro storico e monumenti, come descritto nel comunicato comunale sul programma.

Orari e possibili disagi non specificati

L’avviso per il 24 novembre non precisa gli orari o la durata degli interventi, né segnala eventuali limitazioni alla circolazione o agli accessi. Non indica quindi se i lavori comporteranno disagi nelle strade interessate.

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