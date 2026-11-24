TRIESTE – Ieri 23 novembre 2026 il governatore Massimiliano Fedriga ha incontrato una delegazione di scout guidata dall’Unione degli scout di Trieste.

Nel corso dell’incontro Fedriga ha detto: “Rappresentate una delle poche realtà capaci di restituire valore alla socialità e a quell’incontro autentico che ha sempre fondato i modelli di relazione e di amicizia, oggi purtroppo a rischio tra i più giovani a causa dell’uso pervasivo di smartphone e social media”.

Il governatore ha spiegato che, anche per queste ragioni, la Regione intende rafforzare, per quanto di propria competenza, la collaborazione con le realtà dello scoutismo.

Fedriga ha concluso: “Affinché possiate operare nelle migliori condizioni per continuare a trasmettere quei principi di altruismo e solidarietà – ha concluso Fedriga – che portate avanti con merito da generazioni”.

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