DUINO AURISINA – Atleti e associazioni locali sono stati premiati il 23 novembre 2026 al Bowling di Duino, durante la decima edizione della Serata delle stelle della cultura e dello sport. È intervenuto l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro.

Nel suo intervento, Scoccimarro ha affermato: “Duino Aurisina si conferma un Comune a forte vocazione sportiva, all’interno di un Friuli Venezia Giulia che è la prima Regione d’Italia per attenzione e risorse destinate allo sport. Un sostegno concreto che si manifesta nei contributi alle associazioni, negli investimenti per gli impianti e nelle misure per l’ecosport, con cui accompagniamo le società nel contenimento dei consumi idrici ed energetici”.

Nel corso della serata sono stati assegnati riconoscimenti agli atleti e alle associazioni locali ritenuti più meritevoli, compresi gli sportivi di Duino Aurisina che gareggiano con i colori di altre società. Dopo aver portato i saluti della Regione, Scoccimarro ha ringraziato il Lions Club Duino Aurisina per la cura con cui ha organizzato la manifestazione.

«A tutti i premiati – ha aggiunto l’assessore – vanno le congratulazioni della Regione. Lo sport insegna fin da ragazzi a rispettare l’avversario, ad accettare una sconfitta e a fare la propria parte per la squadra. Lealtà e correttezza valgono in campo, nella vita, nel lavoro e – ha concluso Scoccimarro anche in politica».

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