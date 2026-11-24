La mostra fotografica “Io Esisto”, dedicata ai figli e alle figlie rimasti orfani dopo un femminicidio, inaugura martedì 24 novembre alle 11 alla Mediateca di Cinemazero, a Palazzo Badini in via Mazzini 2 a Pordenone. L’appuntamento, promosso da Voce Donna, comprende anche la presentazione del libro “Orfani e orfane di femminicidio: tra identità spezzate e futuri possibili”, come riporta il calendario ufficiale delle iniziative del Comune.

Cinque testimonianze al centro della mostra

Il percorso espositivo dà spazio alle storie di cinque orfani e orfane che hanno scelto di raccontarsi. La mostra è il momento conclusivo del progetto “Orphan of Femicide Invisible Victim”, al quale ha partecipato Voce Donna. L’esposizione è curata da Stefania Prandi, secondo quanto riportato da Diario di Pordenone.

Il volume presentato all’inaugurazione affronta il tema degli orfani di femminicidio. Il calendario comunale conferma il titolo del libro e l’iniziativa nell’ambito dell’apertura.

Visita alla Mediateca

La mostra è annunciata fino al 20 dicembre. Diario di Pordenone riferisce che l’ingresso è gratuito; la Mediateca pubblica come proprio orario ordinario di apertura dal lunedì al sabato, dalle 14.30 alle 18.30. Il calendario comunale conferma l’inaugurazione ma non specifica la gratuità né il periodo di visita della mostra.

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