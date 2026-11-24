PADOVA – Il progetto regionale Capitali ha fatto tappa il 23 novembre 2026 al Caffè Pedrocchi di Padova con l’incontro Friuli Venezia Giulia terra di capitali: da GO!2025 a Pordenone 2027. È intervenuto Mario Anzil, vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia con delega alla Cultura. L’iniziativa, avviata a Torino in occasione del Salone internazionale del Libro e poi approdata a Milano, Roma e Bari, è dedicata all’arte e al ruolo della bellezza nella costruzione dell’identità culturale dei territori.

«Il Friuli Venezia Giulia è una terra di capitali della cultura, con Gorizia che ha vissuto nel 2025 la straordinaria esperienza di Capitale europea insieme a Nova Gorica e Pordenone che si prepara a raccogliere il testimone come Capitale italiana nel 2027. Con questo progetto vogliamo portare in tutta Italia il racconto di una regione che ha fatto dell’arte e della bellezza la propria bandiera e che ambisce a diventare un punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nel cuore dell’Europa».

«Se pensiamo a Padova, viene subito in mente Giotto; se pensiamo a Pordenone, il Pordenone. Sono esempi di come l’arte sia profondamente legata all’identità delle nostre città – ha sottolineato Anzil -. Senza l’arte e senza la bellezza, le città sarebbero luoghi nei quali sarebbe certamente meno piacevole vivere. È proprio questo il messaggio che vogliamo condividere con il pubblico che ci viene a incontrare: la cultura è un patrimonio fondamentale per la qualità della vita delle nostre comunità».

Anzil ha indicato il percorso che unisce Gorizia 2025 e Pordenone 2027 come un’opportunità per promuovere il Friuli-Venezia Giulia anche fuori dai confini regionali e valorizzarne le eccellenze artistiche e culturali. «Essere oggi a Padova – ha concluso Anzil – è un’ottima occasione per farci ambasciatori della nostra terra, per raccontare le sue bellezze e per rafforzare il ruolo del Friuli Venezia Giulia quale territorio capace di mettere la cultura al centro della propria visione di sviluppo e delle proprie relazioni con il resto d’Italia e d’Europa».

All’incontro hanno partecipato, oltre ad Anzil, il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, il consigliere comunale di Pordenone Alberto Santarossa, il giornalista Fabrizio Brancoli, la storica dell’arte Caterina Furlan e il poeta, scrittore e direttore artistico di Pordenonelegge Gian Mario Villalta. A coordinare gli interventi del talk è stato il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory.

Il viaggio del progetto Capitali si concluderà a Bologna mercoledì 2 dicembre 2026 alle 18 con l’incontro «L’arte contemporanea tra digitale e il reale», al MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna. Gli eventi sono promossi dalla Regione Friuli Venezia Giulia in stretta sinergia con le Amministrazioni Comunali di Gorizia e Pordenone e con il supporto operativo della Fondazione Pordenonelegge.it.

Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil, a Padova, nella prestigiosa cornice del Caffè Pedrocchi, alla nuova tappa del progetto regionale “Capitali”, intitolata “Friuli Venezia Giulia terra di capitali: da GO!2025 a Pordenone 2027” — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook