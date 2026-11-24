Il Dicembre Goriziano 2026 propone quasi 70 iniziative, tra appuntamenti in città e attività per le famiglie. Il calendario annunciato a Gorizia parte il 28 novembre con l’accensione delle luminarie; tra le date successive ci sono la Fiera di Sant’Andrea, dal 5 dicembre, e lo spettacolo di droni previsto alle 23.30 della notte di San Silvestro. I dettagli della presentazione sono riportati da Il Goriziano; la scheda di PromoTurismoFVG conferma i particolari dell’apertura, ma non riporta l’intero calendario.

L’apertura con le luminarie e la Fiera di Sant’Andrea

Sabato 28 novembre alle 16.30 è prevista in via Garibaldi l’accensione delle luminarie, in contemporanea con Nova Gorica. L’appuntamento sarà accompagnato dal sax di Luca Capizzi; la scheda dell’evento annuncia anche animazione itinerante nelle aree pedonali fino alle 18.30.

Le bancarelle della Fiera di Sant’Andrea sono in programma dal 5 all’8 dicembre, mentre le giostre resteranno in città fino al 13. Il 19 dicembre sono annunciati l’accensione dell’albero in piazza Vittoria, l’apertura della pista di ghiaccio e delle casette natalizie. Nello stesso giorno apre il mercatino di via Rastello, previsto fino alla vigilia di Natale.

Il trenino transfrontaliero e gli appuntamenti solidali

Il trenino natalizio gratuito tra Gorizia e Nova Gorica è annunciato per il 19, 20 e 24 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30. A Gorizia sono previste fermate in corso Italia 51, via De Gasperi e piazza Vittoria; a Nova Gorica, in Erjavčeva ulica.

Tra gli altri appuntamenti citati nella presentazione ci sono la GO!Christmas Run del 13 dicembre, con percorsi non competitivi di cinque o dieci chilometri e una raccolta fondi per il Burlo Garofolo, e la Christmas Parade dei Babbi Natale Bikers, il 19 dicembre, con distribuzione di doni alle strutture di accoglienza. Il programma comprende anche iniziative culturali e visite guidate; il calendario completo non è riportato nelle schede consultate.

Droni prima del conto alla rovescia

La festa di Capodanno è annunciata in piazza Vittoria dalle 22, con la musica di Wonder Company 2k27. Lo spettacolo di droni dovrebbe iniziare alle 23.30 nel cielo sopra il Castello e terminare prima del conto alla rovescia. Il sindaco Rodolfo Ziberna ha spiegato, secondo quanto riportato da Il Piccolo, che anticipare lo spettacolo dovrebbe lasciare la mezzanotte agli auguri e ai festeggiamenti in piazza.

Al momento della presentazione erano ancora in definizione alcune iniziative condivise con Nova Gorica, tra cui il programma per l’accensione dell’albero in Transalpina. Date e orari potranno essere precisati con la pubblicazione o l’aggiornamento del calendario completo da parte del Comune.

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