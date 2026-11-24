VENZONE – Dal 29 novembre 2026 al 31 gennaio 2027 il Duomo di Sant’Andrea Apostolo a Venzone ospiterà “Le Pietre Ricordano. La ricomposizione del Duomo di Venzone raccontata attraverso la luce”, un’installazione immersiva che ripercorre la distruzione e la ricostruzione del monumento con videomapping, musica e animazioni luminose. L’iniziativa, promossa, organizzata e curata dall’Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (Erpac), è stata presentata nella sede della Regione a Udine dal vicegovernatore con delega alla Cultura, Mario Anzil, e dall’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli.

«A cinquant’anni dal terremoto del 1976, il Duomo di Venzone torna a raccontare la straordinaria esperienza della ricostruzione friulana attraverso un progetto culturale originale, che valorizza la memoria storica con le tecnologie contemporanee. ‘Le Pietre Ricordano’ rende omaggio alle vittime del sisma e alla determinazione di una comunità che ha saputo restituire al proprio territorio uno dei suoi monumenti più rappresentativi. Un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto per trasmettere alle nuove generazioni il valore di quella rinascita e per offrire a cittadini e visitatori un’esperienza di grande suggestione». Lo hanno affermato Anzil e Zilli presentando l’iniziativa.

Alla presentazione erano presenti anche la direttrice generale di Erpac, Lydia Alessio-Vernì, il sindaco di Gemona del Friuli e presidente dell’Associazione Comuni terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli, Roberto Revelant, il sindaco di Venzone, Mauro Valent, e monsignor Roberto Bertossi, parroco di Venzone e presidente della Fabbriceria del Duomo.

«Questa produzione culturale interpreta pienamente la visione della Regione di una cultura di frontiera, capace di guardare al passato attraverso linguaggi innovativi e di sperimentare nuove possibilità espressive. L’impiego delle tecnologie immersive e la valorizzazione delle competenze artistiche e tecnologiche del nostro territorio danno vita a un’esperienza multisensoriale di grande suggestione. È un progetto che testimonia la capacità delle nostre eccellenze di esplorare nuove forme di produzione culturale, nel pieno rispetto del luogo che le accoglie», ha sottolineato Anzil.

«Quando il terremoto ridusse il Duomo a un cumulo di macerie, furono gli stessi cittadini a difenderne le pietre, opponendosi alla loro rimozione e scegliendo di preservare l’identità del borgo medievale. Quella volontà popolare rese possibile una delle imprese più straordinarie della ricostruzione friulana: ricollocare, attraverso il metodo dell’anastilosi, ben novemila elementi lapidei, restituendo al monumento la sua configurazione originaria. Il principio del ‘com’era e dov’era’ trovò a Venzone una delle sue espressioni più alte», ha evidenziato Zilli.

Il progetto si basa su una ricerca storica e documentale sviluppata a partire dalle tavole tecniche dell’architetto Francesco Doglioni, indicato come uno dei principali studiosi italiani del restauro. Le geometrie, le relazioni costruttive e le diverse fasi della ricomposizione del Duomo sono state rielaborate con immagini, animazioni e giochi di luce per rendere accessibile il lavoro che permise di riconoscere e ricollocare novemila pietre.

La narrazione segue idealmente il passaggio dalla distruzione alla ricostruzione e include un riferimento simbolico al cielo del Friuli nei giorni successivi alle scosse del 1976, richiamando la dimensione umana e collettiva di quell’esperienza.

«La luce restituirà movimento anche agli affreschi del Duomo, mentre la musica accompagnerà il racconto delle pietre e della loro ricollocazione. Il coinvolgimento dell’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, con composizioni originali realizzate appositamente per il progetto, arricchisce questa esperienza e valorizza il talento delle nuove generazioni. Desidero esprimere il plauso e il ringraziamento della Regione a quanti hanno contribuito a realizzare un’iniziativa che rappresenta anche un modo originale per ricordare le vittime del terremoto e rendere omaggio alla straordinaria capacità di ricostruzione dimostrata dal Friuli», ha aggiunto Anzil.

L’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, partner artistico dell’iniziativa, eseguirà le composizioni originali, che accompagneranno le proiezioni e contribuiranno a raccontare la storia del monumento.

«Abbiamo scelto di inaugurare questa iniziativa il 29 novembre, alla vigilia della festa di Sant’Andrea, patrono di Venzone, al quale è dedicato il Duomo. È un omaggio alla comunità e a quanti contribuirono alla ricostruzione. La possibilità di visitare l’installazione durante l’Avvento e fino alla fine di gennaio consentirà a un pubblico ampio di conoscere questa pagina della nostra storia. Desidero ringraziare monsignor Roberto Bertossi, con il quale abbiamo immaginato questo tributo al Duomo, e tutti coloro che hanno lavorato alla sua realizzazione. Venzone conserva la memoria di quanto accaduto e, attraverso questo progetto, rinnova il proprio ringraziamento a chi rese possibile la sua rinascita», ha aggiunto Zilli.

Inaugurazione a Venzone: concerto e proiezione gratuita su prenotazione

La serata inaugurale di domenica 29 novembre 2026 è a ingresso gratuito su prenotazione. L’accoglienza del pubblico inizierà alle 16.45; alle 17.30 è previsto il concerto dell’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, seguito alle 18.15 dai saluti e dagli interventi istituzionali. La prima proiezione di “Le Pietre Ricordano”, con l’esecuzione dal vivo delle musiche originali, è in programma alle 18.35. Sono previsti altri turni alle 19.20 e alle 20.05.

Le prenotazioni gratuite per la giornata inaugurale saranno disponibili da martedì 24 novembre 2026 tramite il collegamento dedicato all’evento, che sarà pubblicato sui siti istituzionali della Regione Friuli-Venezia Giulia e di Erpac.

Proiezioni fino al 31 gennaio: orari feriali e festivi

Dal 30 novembre 2026 al 31 gennaio 2027 le proiezioni saranno a ingresso libero. Nei giorni feriali sono previsti quattro appuntamenti, alle 18, 18.30, 19 e 19.30; nei festivi i turni saranno sei, alle 17, 17.30, 18, 18.30, 19 e 19.30. Ogni proiezione durerà 15 minuti.

Il vicegovernatore Mario Anzil interviene alla presentazione di “Le Pietre Ricordano”. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Il vicegovernatore Mario Anzil illustra il valore culturale del progetto dedicato alla ricostruzione del Duomo di Venzone. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli interviene alla presentazione dell’installazione immersiva “Le Pietre Raccontano”. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Il vicegovernatore Mario Anzil durante il suo intervento. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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