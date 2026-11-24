La Cabina di regia della Fondazione ComPA Fvg, la scuola di formazione del Comparto unico regionale, ha esaminato il 23 novembre 2026 le linee di indirizzo per la formazione del personale nel triennio 2027-29.

Nel corso della riunione, l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha dichiarato: “Le nuove Linee guida di ComPA rappresentano un passaggio fondamentale per adeguare la Pubblica amministrazione alle trasformazioni sociali in corso. Il provvedimento nasce da una visione strategica che analizza i dati sulle assunzioni negli ultimi quattro anni – con oltre 1.200 nuovi ingressi – e risponde a tre grandi sfide: l’impatto dell’intelligenza artificiale, la transizione ecologica e il cambiamento demografico legato all’invecchiamento dei lavoratori. Investire sul capitale umano significa costruire un’Amministrazione moderna, capace di attrarre i giovani e valorizzare il lavoro pubblico”.

Le linee guida definiscono percorsi formativi e uso consapevole dell’IA

Il documento illustra la programmazione strategica e metodologica per la formazione del personale e integra i dati statistici storici con un’analisi del contesto esterno, segnato dall’innovazione tecnologica e dai mutamenti demografici. Definisce i criteri per suddividere i percorsi didattici tra competenze professionali e trasversali, con particolare attenzione all’uso etico e consapevole dell’intelligenza artificiale.

E-learning e formazione sul campo per ridurre la burocrazia cartacea

Tra gli strumenti di erogazione sono valorizzati l’e-learning e la formazione sul campo, con l’obiettivo di ridurre i processi burocratici cartacei. Sono previste anche iniziative di supporto per gli enti locali e territoriali, per promuovere un modello organizzativo più efficiente, integrato e digitale.

“Attraverso l’evoluzione verso un’Academy regionale aperta ad Atenei e centri formativi, rafforziamo il sostegno agli enti locali e la formazione degli amministratori su temi come lo sviluppo territoriale e le società partecipate – ha specificato Roberti – . Insieme alla digitalizzazione dei processi per superare la burocrazia cartacea, poniamo al centro l’adeguamento tecnologico, i vincoli legali dell’IA, la parità di genere e la sicurezza. Innalzare la qualità dei servizi per cittadini e imprese è la nostra priorità istituzionale”.

Le linee guida saranno ora sottoposte all’attenzione della Giunta regionale.

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