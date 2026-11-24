Dal 24 novembre 2026 sirolimus, pasireotide e immunoglobuline endovenose sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale per tre specifiche indicazioni cliniche. Le disposizioni valgono in tutta Italia, anche per i pazienti idonei del Friuli-Venezia Giulia.

Le tre determine AIFA e i rispettivi allegati, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre, stabiliscono condizioni di accesso, esclusioni e controlli. La copertura non riguarda indistintamente tutti gli usi dei medicinali e non comporta una prescrizione automatica: l’idoneità va valutata caso per caso.

Sirolimus per alcune sindromi linfoproliferative

Il sirolimus, nella determina riferito al medicinale Rapamune, entra nell’elenco per persone con sindrome linfoproliferativa autoimmune, detta ALPS, o con una sindrome simile, indicata come ALPS-like.

L’indicazione riguarda pazienti dai 12 mesi fino a meno di 40 anni, intolleranti o resistenti ai trattamenti di prima linea oppure dipendenti dai corticosteroidi. Tra le terapie di prima linea richiamate figurano i corticosteroidi e, nei pazienti eleggibili, le immunoglobuline umane endovenose.

L’allegato esclude, fra gli altri casi, infezioni non controllate, neoplasie maligne in trattamento o non in remissione e infezione da HIV. Durante la terapia prevede il controllo dell’emocromo ogni due settimane fino al raggiungimento dei livelli previsti di sirolimus nel sangue, poi ogni tre mesi.

Pasireotide per specifici tumori neuroendocrini

Il pasireotide a rilascio prolungato, indicato come Signifor Lar, è previsto per pazienti con tumori neuroendocrini ben differenziati di origine polmonare o timica: tumori che possono svilupparsi nel polmone o nel timo, una ghiandola situata nel torace.

La misura riguarda forme di grado 1 o 2, metastatiche e/o non operabili, in fase evolutiva. L’allegato richiede un’età superiore a 18 anni e interessa pazienti non candidabili a everolimus o in progressione durante quel trattamento. Sono inoltre richieste determinate condizioni generali e una funzionalità adeguata del midollo, del fegato e dei reni.

Alcuni disturbi cardiaci e altre condizioni elencate nella determina escludono il trattamento. Sono previsti controlli clinici e di laboratorio, oltre all’elettrocardiogramma prima dell’inizio, una settimana dopo e successivamente secondo le indicazioni cliniche.

Immunoglobuline per il pemfigo volgare non controllato

Le immunoglobuline endovenose entrano nell’elenco per il pemfigo volgare moderato-grave non controllato, una malattia autoimmune che può provocare lesioni della pelle e delle mucose.

La determina richiede una valutazione della gravità con specifici indici clinici e richiama situazioni quali la mancata risposta ai corticosteroidi e ad almeno un immunosoppressore, le controindicazioni ad alcune terapie o la necessità di ridurre rapidamente i corticosteroidi. Considera anche condizioni che limitano l’uso di terapie immunosoppressive più intense. L’allegato elenca condizioni di esclusione, tra cui gravi infezioni attive, insufficienza renale significativa e insufficienza cardiaca severa.

Il piano indicato da AIFA prevede cicli di infusione e una rivalutazione prima di ogni ciclo e al termine del trattamento, insieme ai controlli clinici e di laboratorio.

Come accedere alle terapie in Friuli-Venezia Giulia

L’inserimento nell’elenco previsto dalla legge 648/1996 consente, alle condizioni stabilite da AIFA, l’erogazione di medicinali a carico del SSN anche per indicazioni specifiche. Gli allegati delle tre determine prevedono un piano terapeutico, il consenso informato e il monitoraggio clinico.

Il passaggio per chi è seguito in Friuli-Venezia Giulia è parlarne con lo specialista che segue la patologia, per valutare requisiti, esclusioni e percorso di accesso. La Regione pubblica gli elenchi dei centri abilitati alla prescrizione di specifici medicinali; gli elenchi disponibili sono provvisori e possono essere aggiornati.

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