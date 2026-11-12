Riccardi: infermieri centrali nella sanità territoriale

L’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi ha indicato gli infermieri come una componente centrale della trasformazione della sanità territoriale, tra nuovi bisogni di salute e competenze avanzate. Intervenendo a un convegno organizzato dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Pordenone, ha illustrato gli investimenti regionali per rendere più attrattiva la professione e valorizzare i professionisti.

«I cambiamenti dei bisogni di salute, sempre più legati all’invecchiamento della popolazione e alla crescente domanda di assistenza sociosanitaria, richiedono un’evoluzione profonda del sistema e delle competenze professionali. In questo scenario la componente infermieristica è chiamata, e si sta mostrando pronta, a svolgere un ruolo sempre più centrale, soprattutto nello sviluppo della sanità territoriale, con professionalità capaci di integrare competenze cliniche e manageriali e di offrire risposte più appropriate e vicine alle persone».

Riccardi è intervenuto nella mattina di oggi 12 novembre 2026 alla Casa dello Studente Zanussi di Pordenone al convegno «Costruire il futuro dell’assistenza infermieristica: strategie per valorizzare, sviluppare e sostenere i professionisti», organizzato dall’Ordine per approfondire le prospettive di sviluppo, formazione e valorizzazione della professione.

Corsi di Infermieristica e alloggi per attrarre nuovi professionisti

Per contrastare la carenza di personale e rendere più attrattiva la professione, Riccardi ha indicato gli stanziamenti per incentivare le iscrizioni ai corsi universitari di Infermieristica e favorire l’arrivo di professionisti da altre regioni e dall’estero, prevedendo, dove possibile, un sostegno all’alloggio nel primo periodo. L’assessore ha dichiarato: «Abbiamo stanziato risorse economiche importanti per incentivare le iscrizioni ai corsi universitari di Infermieristica e per favorire l’arrivo di professionisti da altre regioni e anche dall’estero, prevedendo, dove possibile, il sostegno all’alloggio per il primo periodo. Sono strategie che stanno mostrando primi risultati interessanti e sulle quali intendiamo continuare a investire».

Assistenza domiciliare integrata raddoppiata e prestazioni ambulatoriali in crescita del 30%

Nel quadro della trasformazione del sistema sanitario regionale, Riccardi ha richiamato i dati su ricoveri, servizi territoriali e telemedicina: «Il calo dei ricoveri ospedalieri non può essere letto isolatamente, ma va considerato insieme al raddoppio dell’assistenza domiciliare integrata, all’incremento del 30 per cento delle prestazioni ambulatoriali e alle sperimentazioni della telemedicina nelle strutture per anziani non autosufficienti. Sono indicatori – ha osservato l’assessore – di un sistema che sta cambiando per rispondere in modo più adeguato ai nuovi bisogni, facendo leva anche sull’innovazione tecnologica e sulla ricerca».

Case di comunità e numero 116117, oltre 232mila chiamate dall’inizio dell’anno

L’assessore ha riconosciuto il contributo degli infermieri, che ha descritto come forse più pronti di altre componenti professionali legate alle cure primarie nell’attuazione del nuovo modello territoriale. Ha quindi affermato: «La componente infermieristica sta dando un apporto fondamentale nell’attivazione delle Case di comunità e del numero unico 116117, che dall’inizio dell’anno ha gestito oltre 232mila chiamate. Voglio inoltre sottolineare, come ci mostrano i dati, che il Friuli Venezia Giulia è tra le prime tre regioni italiane per il più basso tasso di abbandono delle cure da parte dei pazienti. È un risultato importante – ha concluso l’esponente della Giunta – che testimonia la qualità della presa in carico e l’impegno dei professionisti sanitari, a partire dagli infermieri, che meritano il riconoscimento e l’orgoglio dell’intero sistema regionale».

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