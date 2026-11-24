La manovra finanziaria 2027 della Regione parte da una dotazione di 204 milioni di euro, in crescita del 28,3% rispetto ai 159 milioni del 2025 e del 16,9% rispetto ai 174,5 milioni del 2026. Le risorse potranno aumentare ancora con gli emendamenti che saranno presentati in Prima Commissione integrata. Il 23 novembre 2026 l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini, ha illustrato in II Commissione consiliare le misure di competenza della sua Direzione. Tra le novità indicate figurano il Fondo microcredito e l’avvio del Centro studi regionale.

Bini ha descritto così gli obiettivi della manovra: “Una manovra che dà continuità alla programmazione strategica della Regione, rafforzando ulteriormente l’Agenda FVG Manifattura 2030 e garantendo risorse adeguate per accompagnare l’attuazione del nuovo Codice regionale del commercio e del turismo. Vogliamo sostenere la competitività del nostro sistema produttivo, favorire gli investimenti e l’accesso al credito, valorizzare il commercio di prossimità e consolidare l’attrattività turistica del Friuli Venezia Giulia. Lo facciamo con una dotazione finanziaria in crescita e con strumenti nuovi, pensati per rispondere anche alle esigenze delle imprese più piccole”.

Fondo microcredito: prestiti fino a 20mila euro alle microimprese

Il nuovo Fondo microcredito avrà una dotazione iniziale di 2 milioni di euro e sarà introdotto con un emendamento. Consentirà ai Confidi regionali di concedere direttamente finanziamenti fino a 20mila euro alle microimprese, spesso penalizzate nell’accesso al credito tradizionale dalla ridotta dimensione delle operazioni. Per i finanziamenti destinati agli investimenti saranno possibili anche contribuzioni integrative in conto interessi attraverso Fvg Plus. Bini ha sottolineato: “Con il microcredito – ha sottolineato Bini – interveniamo su una necessità concreta delle realtà imprenditoriali più piccole, che rappresentano una componente essenziale del nostro tessuto economico. Vogliamo rendere più accessibile il credito e mettere a disposizione uno strumento agile, capace di accompagnare anche gli investimenti di dimensione contenuta”.

Bandi per fotovoltaico, imprenditoria femminile e filiera del bianco

Tra le altre misure per il sistema produttivo sono previsti un nuovo bando per l’imprenditoria femminile, con 500mila euro, altri 13 milioni per il bando fotovoltaico, che porteranno la dotazione complessiva a 25,5 milioni, e 8 milioni per il bando dedicato alla filiera del bianco, indicato come principale risposta regionale alle difficoltà del comparto degli elettrodomestici e alla crisi di Electrolux. Per il 2027 è inoltre previsto un nuovo bando per gli hotel a quattro stelle, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro. Bini ha dichiarato: “Continuiamo a investire – ha evidenziato l’assessore – sulla manifattura, sull’innovazione e sulla transizione energetica, senza dimenticare i settori che stanno affrontando le maggiori difficoltà. La filiera del bianco, in particolare, necessita di un sostegno concreto per accompagnare le imprese in una fase congiunturale complessa e favorire il rilancio del comparto”.

Agenda FVG Manifattura 2030: 53,85 milioni e risorse per i Consorzi

Per l’Agenda FVG Manifattura 2030 sono previsti complessivamente 53,85 milioni di euro. Altri 8,5 milioni sono destinati allo sviluppo dei Consorzi di sviluppo economico locale. Gli interventi comprendono il sostegno all’accesso al credito, all’internazionalizzazione, alla transizione energetica e digitale e all’attrazione di nuovi investimenti per l’urbanizzazione e le opere infrastrutturali dei Consorzi.

Commercio e turismo: 54,3 milioni per bandi e graduatorie

Per le misure incentivanti legate al nuovo Codice regionale del commercio e del turismo sono previsti nel 2027 54,3 milioni di euro. Di questi, 4 milioni serviranno allo scorrimento della graduatoria e a un nuovo bando per le Pmi del terziario; 13 milioni andranno allo scorrimento e a un nuovo bando del Fondo turismo. Bini ha spiegato: “Con il nuovo Codice abbiamo costruito un sistema di interventi che guarda a tutta la filiera – ha ribadito Bini -: dal commercio di prossimità alle strutture ricettive, dalle infrastrutture alla promozione, fino alla valorizzazione delle nostre eccellenze culturali e territoriali. L’obiettivo è accompagnare gli operatori, sostenere gli investimenti e distribuire le opportunità di crescita sull’intero territorio regionale”.

Altri 2,2 milioni di euro sono destinati all’attuazione della legge regionale sulla nautica, con interventi per refitting, cantieristica, innovazione delle infrastrutture portuali ed ecobonus per i motori elettrici marini.

Centro studi economico regionale operativo nel 2027

Bini ha annunciato che nel 2027 sarà pienamente operativo il Centro studi del sistema economico del Friuli Venezia Giulia, istituito dalla Regione per rafforzare la capacità autonoma di analisi e valutazione delle dinamiche economiche territoriali. L’assessore ha spiegato: “Vogliamo dotarci di uno strumento strategico – ha spiegato l’assessore – che ci consenta di disporre direttamente di analisi e competenze sul nostro sistema economico-produttivo, senza dipendere da soggetti terzi. Il Centro studi sarà fondamentale soprattutto per misurare le ricadute e l’impatto delle politiche regionali, verificare l’efficacia degli interventi e orientare con sempre maggiore consapevolezza le scelte future. Programmare bene – ha concluso l’assessore – significa anche saper valutare concretamente i risultati delle misure che mettiamo in campo”.

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